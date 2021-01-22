世衛輝瑞簽署協議對中低收入國家等提供4千萬劑疫苗

世界衛生組織與輝瑞藥廠周五簽署協議，輝瑞將會向世衛的全球採購疫苗平台COVAX，提供4000萬劑新型冠狀病毒疫苗。法國呼籲美國輝瑞製藥"遵守承諾"，向法國提供訂購的疫苗。世衛稱下周評估科興及國藥新冠疫苗緊急使用授權。

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由世界衛生組織，全球疫苗免疫聯盟及流行病預防創新聯盟共同主導的COVAX計畫，與美國輝瑞製藥(Pfizer)和德國生物新技術公司(BioNTech)達成協議,輝瑞將提供4000萬劑新冠疫苗。世衛總幹事譚德塞表示，與輝瑞達成協議之後，預料下月起可以為參與採購平台的中低收入和貧窮國家的民眾，以及為醫護人員接種疫苗。輝瑞行政總裁表示，將在非牟利的基礎上售賣這批疫苗，預料在首季交付。

輝瑞首批疫苗在今年第一季付運，以非牟利方式售予計畫下92個貧困國家。COVAX計畫會確保疫苗授權使用後，能迅速公平地把疫苗分配給各國。

另據法新社報道，法國歐洲事務部長克萊芒·博內周五呼籲美國輝瑞製藥"遵守承諾"，向法國提供訂購的疫苗。

另據世界衛生組織表示，世衛將於下周開始，評估是否對中國科興生物及中國國藥集團的新型冠狀病毒疫苗，批出緊急使用授權，世衛並正在考慮對阿斯利康在韓國和印度生產的疫苗的緊急使用批准。