指《衛報》是「世衛的報章」 建制派議員語出驚人羞煞老師

立法會的《施政報告》致謝議案今天(22日)到了尾聲，但在昨日的辯論中，左派組織香港工會聯合會議員郭偉強在借題發揮要求立法打擊假信息和假新聞時，引用英國報章《衛報》（The Guardian）的內容後，竟然指《衛報》是「世界衛生組織的報章」。有關言論在會議上未引起反響，但在社交媒體淪為笑話，而曾經當過郭偉強老師的前理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華更表示，「曾經叫做教過一個如此的學生，真系畢生從事教育工作的最大的恥辱！」

廣告 繼續瀏覽後續

立法會一連三日的會議原是用作討論特首每年一度發表的施政報告，但幾乎只剩建制派議員的會議不時借題發揮，當中，工聯會議員郭偉強開宗明義表示，要求立法打擊假信息和假新聞，因這與國家安全、防疫工作及未來管治大有關係，其發言雖被新民黨主席葉劉淑儀質疑是否適宜，但獲代主席馬逢國批准繼續。

郭偉強鋪陳工聯會在打擊假新聞的工作後，引述世衛總幹事譚得塞慨嘆有關疫情的假新聞令抗疫工作更難做，接著說：「另外還有《衛報》啦，我相信都系叫世界衛生組織嘅報章啦」。有關錯誤形容並未引起議事廳內的議員有何反應，於是郭繼續引述流行病學家庫哈爾斯基在《衛報》的言論，指要像「對待新冠肺炎病毒」般對待假信息，但有關引述同樣犯了僭建的問題，因為原文是”real-life virus”(意即真正病毒)，沒有提及新型冠狀肺炎字眼。

郭偉強的《衛報》即「世衛報章」的說法引來不少網民嘲笑，留言指該議員低能、垃圾、說話「九唔搭八」(即風馬牛不相及)，而已退休的理大助理教授鍾劍華亦在臉書發帖，「低能到！曾經叫做教過一個如此的學生，真系畢生從事教育工作的最大的恥辱！」工黨前議員張超雄亦在留言表示，曾教過郭偉強，聲言「教出如此學生，真是要再三自我檢討」。郭偉強曾於2009至14年間在理大修讀社會政策及行政(榮譽)文學士兼讀制學位課程。

惟二留在議會的非建制派、醫學界議員陳沛然亦不忘取笑郭，建議電視台可重拍「擔心字典」，「例如世界衛生組織的報章，是衛報；世界衛生組織的訊息，叫衛訊；世衛幹事去花市買蘭花，衛蘭」。