棲霞金礦事故：1死11失聯10人靠導管維生有望獲救

中國山東棲霞金礦事故被困井下12天的22名礦工，目前已知一人死亡，11人仍然失聯，10人至少還需15天才能救出，目前他們通過導管獲得食物。

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法新社今天發自北京的報道，儘管周五1月22日救援人員繼續在事發金礦瘋狂鑽探，但被困地下已12天的礦工們，至少在兩周後才可能獲救。

山東省東部棲霞的金礦在1月10日發生爆炸事故，出口和通訊都被阻斷，共有22名工人被困井下，其中一名礦工在本周“因傷而死”，11人杳無音訊，10人被困在井下大約580米深處。

這10名被困井下的礦工，據報道，他們通過在岩石中穿過的導管獲得食物，藥品和通訊。據中國官媒新華社報道，10名井下礦工試圖用激光和擴音器發現失蹤人員，但到目前為止沒有成功。營救人員已在不同地點向礦下輸入檢測儀器和營養液，試圖讓失聯的礦工們獲得救援。

據中國公共閉路電視報道，由於當地的地質結構複雜，土壤由特別堅硬的花崗岩組成，導致鑽探營救作業複雜化。

煙台市宣傳部副部長宮海濤表示，堵塞程度超出預期，清障進展較為緩慢，專家測算，打通救援通道還需至少15天。

過去幾十年中，儘管煤礦安全得到了顯着改善，但中國仍然經常發生事故，有時相關的法規得不到執行。去年12月，重慶一個煤礦發生事故造成23名礦工喪生。