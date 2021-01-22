歐洲議會決議促放被捕民主派 籲制裁夏寶龍等9名中港官員 中方譴責並反對

香港人權受壓惹起歐洲聯盟關注，歐洲議會以絕大比數通過決議，要求中港當局立即釋放近年因政治原因而被捕的香港和平示威者和民主反對派人士，以及12名因偷渡台灣而被中國囚禁的港人；促請當局撤回制訂《港區國安法》基礎的中國人大相關決定；並呼籲27個歐盟成員國考慮透過全球人權制裁機制去制裁中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍和香港特首林鄭月娥等主責香港事務的中港官員。

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中國駐歐盟使團對歐洲議會通過議決表示強烈譴責和堅決反對，批評有關做法是粗暴干涉香港事務和中國內政，形容部分議員混淆是非，顛倒黑白。發言人說，中國根據中國憲法和香港《基本法》治理香港，不是《中英聯合聲明》，任何國家和組織無權借《聲明》干預香港事務。而港區國安法則彌補了香港維護國家安全的法律漏洞，中港藉此打擊違法犯罪行為，無可置疑。

作為儼如歐盟的立法機關，歐洲議會昨(21日)以597票贊成、17票反對及61票棄權的情況下通過名為《香港民主反對派遭鎮壓》的決議案，要求立即無條件釋放今年首兩星期在香港被捕的民主派人士、之前以《港區國安法》中的顛覆罪名而扣查的人士、近年被捕的和平示威者、社運和政治異見人士，包括黃之鋒、林朗彥和周庭。

另外，決議亦促請當局撤銷針對「12港人案」的指控，並釋放在囚10人；議決更特別提到，歐盟對外事務部應透過歐盟駐華代表團，向被囚深圳的葡萄牙公民郭子麟提供協助等。12名港人因逃避港區國安法而偷渡台灣途中，被中國公安拘捕及以偷渡罪判刑7個月至3年，其餘兩人因年幼而未被起訴。有指香港警方刻意不在香港水域阻攔而將有關人士「送中」，警方則否認。

決議又要求中國全面撤回《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》，認為有關決定削弱香港高度自治和民主、司法獨立及對人權的尊重，而這都是港人根據《基本法》和香港簽訂的國際人權公約理應享有的。決議更促請港府日後不要再根據上述人大決定而制訂的《港區國安法》來壓制港人的表達和集會等自由，更不要藉此取消區議員資格，令民主反對派的參政權利進一步縮窄。決議重申，國安法違反了中國的國際承諾，阻礙中歐日後建立互信和破壞雙方日後的合作。(議決有關中國部分另見本台題為《歐洲議會批評中歐投資協議無視人權能否批准難說》的報道)

對於削弱港人人權保障的中港官員，歐洲議會亦決議制裁，名單與美國去年8月制裁的名單相約，九人分別是香港行政長官林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、港澳辦主任夏寶龍和副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧、中央駐港國安公署署長鄭雁雄、香港警務處處長鄧炳強、前處長盧偉聰及保安局局長李家超。

至於一些以歐洲為基地的銀行凍結民主派前立法會議員和宗教領袖的資產和銀行賬戶，歐洲議會亦予以譴責，並強烈歡迎英國為英國國民(海外)(簡稱BNO)護照持有人提供獲取公民身份的途徑，同時譴責中國威脅撤回承認BNO為有效旅行證件。

大多數議員均支持議案，不過，亦有歐洲聯合左派的西班牙代表認為，香港三十年前已不再是歐洲國家殖民地，大會多次藉香港來討論中國議題，反映殖民主義思維，並認為應該加強與北京的關係。

然而，歐盟平等事務專員達莉代表外交與安全政策高級代表博雷利發言時表示，香港將繼續在歐洲政治議程排於較高位置，歐盟外交事務委員會更會在本月25日再次討論香港議題。最後，議會更議決，促請歐盟推動聯合國人權高專辦委派香港特派員，並與澳美加等國組成有關香港的國際聯絡組，以關注香港情況。