維權人士許志永和丁家喜罪加一等改控顛覆罪 首獲見律師 稱遭酷刑

新公民運動發起人許志永和維權律師丁家喜分別被扣押多時後，案件轉交檢察院時，控罪建議由「煽動顛覆國家政權」改為「顛覆國家政權」，但在與外界失聯半年至一年多後，首次獲准與律師透過視訊設備交流，二人均表示曾遭限制睡眠和飲食等酷刑，當中，丁家喜曾有一星期被24小時輪番查問，每天只能攝取常人三分之一的飲水量。

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跟外界失去聯絡超過一百天的法學家許志永，其律師梁小軍本周初表示，獲通知以「煽動顛覆國家政權罪」被覊押的許，已由公安轉到檢察院，罪名是「顛覆國家政權罪」。新控罪的可判刑期較煽動重一倍，最高更可判終身監禁。

罪加一等後，已被扣押半年多的許志永終獲與梁小軍等代表律師在山東省臨沂市一個縣的公安局會見。梁昨（21日）在社交媒體推特上發帖指，許志永在北京監視居住初期，每天的睡眠時間只有2到4小時，夥食不足，但可自資購買食物。梁形容，從視訊可見，許看來「狀態還可以，心態平和樂觀」。許志永又感謝大家對他的關心和支持，表示要做真正的公民，追求自由、公義和愛的中國，無怨無悔。

同日，同疑因夏門會議案而被捕的維權律師丁家喜亦在提高控罪至「顛覆國家政權」後獲准與律師彭劍透過視頻遠程會見。彭劍在臨沐縣公安局會晤後引述跟外界失聯一年多的丁家喜說，在山東煙台監視居住期間曾受酷刑，長期剝奪睡眠，其中有一星期被24小時輪流審訊；其次，有半個月每頓飯只有四分之一個饅頭，另有一個星期每天只准飲水600毫升，即是只及一般成人基本喝水量的三分之一。丁還說，已將有關遭受酷刑情況向檢察反映，但在批准逮捕前還是天天遭受虐待。

同時是新公民運動成員的丁家喜最後表示，願為其信念繼續努力，並為此「做好了任何準備」。

中國公安自2019年聖誕節後在各地拘留或傳訊十多名維權律師和公民運動人士，律師丁家喜便是在12月26日在北京一位朋友家被帶走；而一度害怕被捕而匿藏的法學博士許志永，在發表給習近平的《勸退書》後於去年2月在廣州被公安帶走。其後了解，公安行動與當年12月中多位律師和公民運動人士在福建廈門聚會商討民主發展事宜有關。二人其後於去年中被正式逮捕，罪名是煽動顛覆國家政權罪。