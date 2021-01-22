美國首位非裔國防部長 奧斯汀："中國是美國未來最重大挑戰"

美國防部長奧斯汀提名案周五獲參議院通過，奧斯汀成為美國首位非裔國防部長。奧斯汀立即赴五角大樓"投入工作"，會晤美軍參謀長聯席會議主席馬克·米利，並與北約秘書長電話。奧斯汀在提名聽證會上表示，"中國是美國未來最重大挑戰"，會確保美方恪守承諾支持台灣得以自我防衛。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息，67歲的奧斯汀是拜登新政府中第二位獲得參院確認提名的內閣官員，之前是中情局局長伯恩斯。參議院周五上午針對奧斯汀的提名案進行表決，最後以93票贊成、4票反對通過，奧斯汀確定執掌五角大樓。

2016年以四星上將退役的奧斯汀在推特上表示，他特別對成為首位非洲裔國防部長感到自豪。獲得參院確認後，奧斯汀"立即投入工作"，首先在國防部會晤美軍參謀長聯席會議主席馬克·米利等軍事官員，周五下午與北約秘書長斯托爾滕貝格舉行電話會談。

據中央社報道，奧斯汀19日在參議院軍事委員會的提名聽證會上被問及台灣議題時曾表示，美方會竭盡所能，確保中國不會做出入侵台灣的決定。

他並指出，多年來美國對台灣的支持"堅若磐石"，也獲得跨黨派支持，他上任後會確保美方恪守承諾，支持台灣自我防衛能力。

針對美國是否應當維持足以阻止中國對台灣入侵造成既成事實的能力，奧斯汀雖然不願就假設性問題回答，但表示作為國防部長，職責是向總統提出可靠選項，以確保能保護自身利益並自我捍衛，而美國的利益之一是確保台灣。他表示，確保台灣擁有自我防衛能力是美國的承諾，他會致力履行這項承諾。

對於將如何協助台灣維持自我防衛能力，奧斯汀在答覆質詢的書面說明中指出，總統拜登曾多次表示，本着美中三公報、台灣關係法與六項保證的長期承諾，美國對台灣必須維持堅定、有原則且跨黨派的支持。 他表示，將繼續支持和平解決兩岸議題，以符合台灣人民期望與最大利益，且確保美國履行承諾，協助台灣維持足夠的自我防衛能力，如此將能增強台海兩岸與區域穩定。與此同時，奧斯汀指出，將透過發展新概念與能力強化和平與穩定，以加強美國在區域的威嚇力。

面對中國，奧斯汀則表示，戰略上他會將重點擺在亞洲，特別是中國。他指出，中國是美國未來最重大挑戰，俄羅斯的威脅有所下降，但中國的威脅正在上升。對中國正全力建造強大軍事力量以超越美國，他直言"絕不容許發生"。

另外，美國參議院財政委員會以26票全票通過任命美聯儲前主席耶倫為財長的確認程序，有關提名將會送交參議院全體表決，如果耶倫的提名得到通過，耶倫將成為美國首位擔任財長的女性。外界都預期耶倫的提名，很大機會獲得通過。在參議院財政委員會中，民主黨及共和黨的委員各佔一半，共和黨參議員柯瑞柏在投票後表示，在很多議題上，特別是稅收政策方面，與耶倫有嚴重分歧，但共和黨人期望與耶倫合作，而耶倫也承諾會這樣做。