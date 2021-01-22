中國與世界

【訪談】與中國共存 不應是美國對華最高目標

CSIS（戰略與國際研究中心）高級研究員Bonnie Glaser接受採訪 © RFI/ Ninan WANG

作者： 呢喃 | 視頻： 呢喃 5 分鐘

Bonnie Glaser（葛來儀）是美國CSIS（戰略與國際研究中心）的高級顧問和旗下China Power Project主任, 重點研究亞太安全問題，中國外交和安全政策，她曾在包括國防部和國務院等多屆美國政府部門任顧問。1月21日，拜登正式宣誓就職的第2天，記者有幸請到Bonnie Glaser做視頻訪談，她對拜登的美國，與中國，歐盟，台灣等多項熱點做了分析。具體訪談內容，請點擊文中視頻。