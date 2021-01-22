Covid-19 : 武漢一年之後 中國再現封城

中國在臨近農曆牛年春節與通常會有人口大規模流動的春運前夕，當局強化衛生防疫措施。北部地區現在出現了新疫情，尤其是在河北省和首都北京的某些社區，造成數以百萬計的民眾遭禁足，情況如同去年冬季的湖北省。學校提前三周放假。

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本台RFI駐華記者拉加德Stéphane Lagarde周五（2021年1月22日）發回了長篇採訪報導，介紹中國北部當前的Covid-19疫情，在此予以着重介紹。

在北京北部的一所音樂學院，目前尚能聽到樂器聲，但從本周末起，鋼琴暫時停課。就此，學校里的韓國老師說：“停課了，如同北京的所有學校，都是在晚間剛剛得到通知，當局要求暫時關門。”

面對疫情學校提前放假

學校關門，提前近三周開始假期。2021年的農曆新年原本應該恢復正常，但實際上，一切依然失常。本輪疫情始於河北省的一場婚禮。在環繞北京的河北省，人口1100萬的省會石家莊市自1月6日起被禁足。

法廣存檔圖片：中國河北省石家莊市 攝於 2021年1月8日 Image d'archive RFI: Shijiazhuang, province du Hebei, Chine, le 8 janvier 2021. Photo prise le 8 janvier 2021. © REUTERS - STRINGER 路透社

一名31歲的受訪者LI表示，封城妨礙了他工作；作為一名個體戶，無法出門就意味着在此期間沒有收入；如果照此延長下去，那將更艱難。這名年輕的受訪者還表示，他和其友人目前依然持樂觀態度，人們認為當局將很快控制住疫情。

面對疫情河北反應迅速

河北省的快速反應與武漢一年前的早期情形有很大反差。來自沿海地區的增援醫護人員，在幾天內及時抵達，支援了對民眾大範圍檢測的展開。數萬人被轉移到臨時隔離中心。進入首都需接受過濾式的嚴格檢查。

法廣存檔圖片：北京在其中兩個區開展大規模檢測。 Image d'archive RFI: Pékin a lancé une campagne de tests de masse dans deux districts pour éteindre un groupe local de cas de coronavirus. Noel Celis AFP

在北京五環附近，一名包裹快遞員在採訪中說，他們的包裹轉運倉庫位於有疫情的大興區（Daxing）和順義區(Shunyi)，許多包裹遞送遲了。外地寄往北京的包裹遞送所需時間還更久，因為交通不暢。

面對封城石家莊更鎮定

高速路被封閉，火車停駛，車站大門上鎖。新浪微博（Sina Weibo）上流傳的2021年初的視頻，讓人感覺似曾相識。中國應對聚集性疫情已有經驗。受訪者表示，在石家莊，沒有出現驚恐的場面，沒有湧向超市的人群。一名三十來歲的青年男子說，這裡的情形如同去年的武漢。同樣的措施，但人們沒有如此的擔憂。封城的決定來的很突然，大家都沒有做準備。食品供應還過得去，可以叫外賣。住宅區內也可以買得到食品，但如果需要去藥房則很麻煩，那怕就算是牙疼，消炎止痛藥都很難獲得。

面對疫情不鼓勵出遠門

如同眾多河北人那樣，大多數北京居民將呆在自己家中過春節。當局強烈建議那些堅持要出行去外省的人們，啟程前的檢測結果需要呈陰性，到了目的地之後，需接受14天的隔離。

與西方的疫情相比較，中國當前的新確診感染者人數還不多，但這一波疫情是武漢之後，Covid-19發作最強烈的一次。許多北京人希望，預計三月份召開的“兩會”之後，可以取消出行限制。