美國安顧問電歐日盟友談優先對華 中共智庫倡谷歌入華換美放生華為TikTok

有中共官方背景的「全球化智庫」在美國新任總統拜登履新時發表報告，指對華遏制的兩黨共識可能會進一步強化，北京須在外交上保持中美合作之餘，制訂反制美方打壓之策，經濟上可相互放寬企業准入，建議中方放寬谷歌、推特、臉書等美國高科技企業來華投資經營，以換取美方取消對華為、TIKTOK、騰訊、阿里巴巴和小米等中國企業的打壓。不過，美國白宮新任國家安全顧蘇利文(Jake Sullivan)上任翌日便致電歐日多國高級官員，指拜登政府希望鞏固和加強美歐和美日聯盟關係，優先共同應對包括中國在內等議題。

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根據美國國家安全委員會昨(22日)天發布的聲明，蘇利文周四(21日)與法國總統外事顧問博納(Emmanuel Bonne)、德國總理外交政策顧問黑克爾(Jan Hecker)、英國外相藍韜文(Dominic Raab)和日本國家安全保障局局長北村滋(Shigeru Kitamura)等四國對應官員分別通了電話，國安委發言人韓恩（Emily Horne）表示，與歐洲夥伴的談話中，蘇利文強調拜登政府加強跨大西洋聯盟的意圖，並重申美方願與歐洲盟國就一系列「共同的優先事項密切合作」，應對中國、伊朗和俄羅斯等相關議題；而與日本的通話中，蘇利文則強調美日同盟的重要性，並希望一同應對重大的區域和全球性挑戰，包括武漢肺炎疫情、中國和朝鮮等問題。

美國新任總統拜登在他的就職演說中曾表示，美國將修復與同盟的關係，並再次與世界接觸。評論一般認為，蘇利文在拜登履新後翌日致電歐日盟友是意料中事。

蘇利文履新後的首項工作反映了美方認為中國是一項挑戰的立場，亦未見響應由中共統戰部屬下機構成立的全球化智庫（CCG）在拜登宣誓就職日發表報告中遞出的橄欖枝。

這份題為《拜登時代的中國與美國：趨勢與應對》的報告指出，雖然對華遏制仍是民主共和兩黨共識，甚至可能得到強化，但拜登政府或將對中美關係呈現利好，原因是美國對華政策將趨於理性，貿易談判有望重啟，而多邊合作領域將得以擴寬，人文交流恢復可期，是促成「合作性競爭」關係的重要機遇。但報告同時指出，美國自前總統奧巴馬時期開始形成的對華遏制戰略不會改變，拜登的對華政策很可能延續在經貿、科技及軍事上的強硬態度，而且更注重在意識形態上利用人權問題加強滲透，而美國多邊結盟的外交方針將令日後的中美博弈更加複雜。

報告提出12項建議，包括中美適時恢復及創建雙邊高層次多渠道對話交流機制、中美歐建立三方對話協調機制並儘早召開全球疫苗峰會，但更多的建議是在加強兩國經貿交流、對話和談判的機會，包括兩國加入跨國經貿組織，例如跨太平洋夥伴全面及進步協議（CPTPP），而具體建議則是互相放寬企業准入及市場競爭限制，美方取消對華為、TIKTOK、騰訊、阿里巴巴、小米等中國企業打壓，中方放寬谷歌、推特、臉書等美國高科技企業來華投資經營。報告期望，藉雙方在貿易、人文交流，緩解中美關係。

全球化智庫（CCG）於2008年由中共統戰部屬下的協會成立，現由中共對外聯絡部負責協調，是中聯部「一帶一路」智庫聯盟和財政部美國研究智庫聯盟的理事單位。