美英德等14國發表聲明 呼籲立即釋放張展

英國、美國、德國和加拿大等14國1月20日發表聯合聲明，批評中國當局限制新聞自由，並敦促其立刻釋放張展和其他因新聞報道而被拘留的人士。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）亦通過推特表示，我們敦促中國當局釋放張展和所有因工作而被拘留的記者。

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發表這一聯合聲明的14國均為媒體自由聯盟（Media Freedom Coalition）的成員，包括加拿大、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、德國、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、荷蘭、斯洛伐克、斯洛文尼亞、瑞士、英國和美國。該聯盟當天發出的聲明寫道，“以下簽名的媒體自由聯盟成員對最近張展在2020年早些時候報道武漢新冠肺炎事件後被判處4年監禁表示強烈關切。”

聲明稱，“我們對中國當局不斷限制媒體自由的努力深表關切，媒體自由是保護人權和基本自由的一個基本要素。據信，目前中國總共至少有47名記者被拘留，比世界上任何其他國家都多。我們敦促中國當局立即釋放張展女士以及所有因報道而被拘留的人。”聲明指，“我們還敦促中國當局允許記者從事他們的職業，而不必擔心被逮捕、騷擾或報復，並結束對媒體的廣泛審查和控制以及更廣泛的言論自由。”

拉布通過推特表示，“作為媒體自由聯盟的共同主席國，英國致力於保護全世界記者的權利和安全。我們敦促中國當局釋放張展和所有因工作而被拘留的記者。#捍衛媒體自由” 張展今年37歲，是西南財經大學金融專業碩士，也是一名基督徒和公民記者。張展曾是一名律師，但因參加維權活動等被註銷律師執照。

張展在去年新冠肺炎疫情期間，曾經到武漢採訪後遭拘捕，後被控尋釁滋事罪。該案12月28日在上海浦東新區人民法院一審判決，罪名成立，張展被判有期徒刑4年。她在被逮捕前從2月初以來一直在武漢報道當地的新冠病毒疫情。