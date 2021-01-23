英國新冠病毒死亡逼近10萬大關 疫苗接種創單日新高

英國政府統計數字顯示，英國過去24小時新增新冠病毒死亡1348例，累計死亡逼近10萬例。周六有47萬8248人接種疫苗，接種率創單日新高。另外，美國北卡羅來納州發現首例新冠變種病例。

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路透社報導，英國政府數據顯示，英國目前接種第一劑疫苗人數達586萬人。周六一天，接種人數超過47萬8000人，創單日新高。

雖然單日新增死亡病例略有減少，為1348例，前一天達1401例，但英國累計新冠病毒死亡增至9萬7329例。周六新增確診3萬3552例，也較前一天的4萬261例有所減少，累計確診攀升到361萬7459例。 英國境內染疫死亡人數逼近10萬大關，高居歐洲之冠，全球排名第5高，僅次於美國、巴西、印度和墨西哥。

另外，意大利周六新增488例新冠死亡病例，較前一天的472死增加，累計死亡增至8萬5162例，排名歐洲第2高，僅次於英國。 意大利衛生部周六通報，新增確診1萬3331例，較前一天的1萬3633例減少，累計確診245萬5185例。新增重症患者174人，較一天前的144人有所增加，重症總數2386人。

法國衛生部周六晚間通報，法國新增確診2萬3924例，重症患者人數2896，比前一天略有減少。

另外，美國北卡羅來納州發現首例新冠變種病例。美國全國廣播公司報道,北卡羅來納州發現首例新冠變種病毒為B117，目前全美有195人感染變種病毒。北卡羅來納州當局表示，當地感染人數眾多，呼籲民眾盡量待在家中，並實行防疫禁令。