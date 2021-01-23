Covid-19 : 武漢封城周年 北京控制輿情

一年前的1月23日，人口上千萬的中國特大城市武漢因Covid-19病毒肆虐遭封城，舉世震驚。一年後的這一天，本台RFI特派記者回到現場。

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中國武漢封城一周年之際，本台RFI特派駐華記者拉加德Stéphane Lagarde和盧西蒙Simon Leplâtre 周六（2021年1月23日）從現場傳回長篇採訪報導，在此予以着重介紹。

法廣存檔圖片：2020年1月23日 Image d'archive RFI: Un panneau avec la date du 23 janvier 2020, début d’un confinement qui va durer 76 jours pour les 11 millions de Wuhanais. © RFI/Stéphane Lagarde 法廣

這篇報導說，中國如今幾乎控制住了疫情。遭感染者都已被隔離，總共也就只有數百個病例。在武漢，傷痕依在。本台RFI特派記者走訪了當地的 « 抗擊新冠肺炎疫情專題展覽 »。這一自去年10月15日開幕的抗疫專題展，原本只計畫為期三個月，但最終延長了一個星期，以紀念武漢封城一周年。

“人民至上，生命至上”

展覽布置了33處實景現場，加上大量視頻ˎ 照片還有實物，回顧了當地居民和醫院在疫情期間的日常生活。在 “人民至上，生命至上”的大主題下，展覽首先回顧了中國領導人習近平所做的一系列重大決策，大屏幕上播放的是一連串的有關講話，而參觀者似乎對這樣的宣傳神色自若。需要承認的是，展覽的其它部分都布置的很好，裡面甚至還展出了一輛建造方艙醫院時所使用過的起重卡車。

Image d'archive RFI: C’est ici l’effort collectif qui est célébré, celui des ouvriers, des chauffeurs de taxi, des volontaires des comités de quartiers, des livreurs qui ont tous contribué à la victoire contre le virus. © RFI/Stéphane Lagarde 法廣

在展覽出口處，參觀者被征服了。一名68歲的受訪者Wang Fang在疫情中失去了岳母，而其88歲高齡的岳父則在被送入醫院50多天後挽回了生命，其中一段時間是處於昏迷狀態。受訪者說，其岳父對當時的情形失去了記憶。Wang Fang表示，這一展覽很好，值得一看。

展覽關門後，一輛小型三輪殺菌消毒車開始工作。這也提醒着人們，中國尚未完全擺脫新型冠狀病毒Covid-19。