歐洲接種後死亡案例未發現與疫苗有直接關聯

歐美開始接種新冠疫苗以來，出現多起接種不久後死亡案例，專家表示，截至目前，未發現死亡與接種有直接關聯。

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上周，挪威對大約兩萬養老院老人注射輝瑞疫苗後不久，33位老人死亡，立即引起外界對疫苗安全性能的擔憂。

挪威衛生當局表示，對死者研究後發現，至少其中13位不僅“超高齡”而且“體能極其虛弱”，本身就有“嚴重疾病”。因此，死亡與注射疫苗沒有任何直接關聯。但挪威衛生當局推測注射疫苗時產生的發燒、噁心等常見副作用雖然對健康人不會有任何影響，可能會對有些體弱多病的老人引發死亡。

上述事件在挪威以外的地區引發廣泛關切，甚至被有人用來作為反對使用疫苗的依據，迫使挪威衛生當局出面強調，目前沒有任何證據顯示疫苗和接種疫苗後死亡有關係。

法國醫藥局1月22日表示，在對居住在慢性病和重症老人的療養院(Ehpad)的80萬老人注射輝瑞疫苗之後，其中9位老人病故。法國這類療養院居住的老人年齡大多八十以上，身患多種疾病，且已失去自理能力。法國醫藥局表示，經過研究，沒有發現老人死亡與注射疫苗之間存在前因後果。

另外，在瑞典和冰島也分別發生了對年老體衰者注射疫苗不久後死亡的案例，瑞典13人，冰島7人，但都沒有發現與接種有任何關係。

葡萄牙當局月初報告一起一位醫務人員接種兩天後死亡的事件，但該國司法部長宣布，屍檢結果顯示：“死亡與新冠疫苗不存在任何直接關聯”。

1月18日，法國衛生部長韋蘭表示，“至今歐盟境內共有71位老人接種後死亡”，但他沒有提供更多細節。

歐盟醫藥局同日表示，“沒有任何一位接種老人的死亡與接種疫苗有關係”，但負責人表示，每當發生一起死亡或一起嚴重事故，當局都要展開調查，研究是否疫苗起了何種作用。截至目前，上述死亡不被視為“非正常死亡”。

在大多數歐洲國家，首先接種的是老人，在法國，第一批接種的老人年齡都在八十歲以上。傳染學專家Stephen Evans表示，“當我們給高危人群接種疫苗時，接種疫苗後不久就會有死亡同時發生。”

歐洲衛生當局認為上述死亡不能證明疫苗的安全性發生了問題，但強調接種監督，對所有接種後死亡或出現的嚴重副作用都要展開嚴肅的調查。