馬克龍與拜登通電話 討論新冠疫情氣候協定等議題

法國總統府周日發布消息說，法國總統馬克龍周日與美國新任總統拜登通電話，雙方就新冠疫情，巴黎氣候協定以及中東和平等議題交換意見。另外，俄羅斯希望與美國美國新一屆政府展開對話。

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愛麗舍宮的聲明稱，馬克龍與拜登在新冠疫情等議題上觀點一致。

另外，俄羅斯希望與美國美國新一屆政府展開對話。

俄羅斯總統普京的新聞秘書佩斯科夫周日表示, 俄羅斯希望與美國新一屆政府展開對話。 佩斯科夫接受當地傳媒訪問時表示，俄羅斯一貫希望與美國建立良好關係，雙方展開對話的前提是雙方明確各自分歧，又能夠找到對話的共同點。

他指出，俄羅斯在處理與美國關係時，將會採取靈活的政策，但並不代表接受美國的"粗暴無禮"。他並表示，美方不能"跨越紅線"。 美俄兩國關係近年來一直處於緊張狀態。兩國在網絡及能源安全等問題上存在明顯分歧。