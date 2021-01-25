中國向全球經濟中心地位邁進 超了美國拿下外資首選國

聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)周日公布一份報告顯示，即便2020年全球爆發疫情，但中國仍是全球外國直接投資(FDI)最大流入國，吸引了1,630億美元資金流入。此一數據超過美國，根據該報告，美國流入1,340億美元資金。華爾街日報今天說，2020年的投資數字凸顯出中國正在向長期由美國主導的全球經濟中心地位邁進。

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據華爾街日報今天報道說，隨着新冠疫情加劇了全球經濟重心的東移，中國去年取代美國成為全球新增外商直接投資的首選目的地。聯合國周日公布的數據顯示，2020年海外企業對美國的新投資下降了49%，原因是美國難以遏制新冠病毒的蔓延，經濟產出大幅下滑。幾十年來，美國一直是海外企業投資的首選目的地。

根據聯合國貿易和發展會議(United Nations Conference On Trade And Development)表示，長期排名第二的中國在2020年吸引的外國企業直接投資增長了4%。在新冠疫情首次在中國中部城市武漢出現後，北京方面採取了嚴格的封鎖措施，在很大程度上遏制住了疫情。儘管去年其他多數主要經濟體都出現了收縮，但中國國內生產總值(GDP)依然實現了增長。

該報道認為，2020年的投資數字凸顯出中國正在向長期由美國主導的全球經濟中心地位邁進，疫情期間中國鞏固了作為世界工廠的地位，並擴大了在全球貿易中的份額，這一轉變也隨之加速。

據路透社今天報道說，即便2020年全球爆發疫情，但中國仍是全球外國直接投資(FDI)最大流入國，吸引了1,630億美元資金流入。聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)周日公布一份報告顯示，相比之下，美國流入1,340億美元資金。2019年美國和中國分別獲得2,510億美元和1,400億美元FDI流入。

路透社說，中國第四季經濟加速增長，並超過預期，以非常好的勢頭結束了2020年坎坷的一年，而且即便全球疫情肆虐情況並未緩解，今年仍有望進一步擴張。

上周公布官方數據顯示，中國2020年國內生產總值(GDP)增長2.3%，使得中國成為全球唯一一個去年避免衰退的主要經濟體。中國從疫情衝擊中復蘇的速度讓很多人感到驚訝，尤其是在決策者還需處理中美在貿易和其他方面的緊張關係之際。

路透社說，總體來說，全球2020年FDI重挫。根據UNCTAD報告，估計2020年全球FDI從2019年的1.5萬億美元下降42%，至8,590億美元。根據聯合國的報告，“2020年FDI比2009年全球金融危機後的低谷還低了30%多，”UNCTAD周日表示。報告並稱，拉美和加勒比FDI流入規模下降37%，非洲減少18%，發展中亞洲地區下降4%。東亞地區在2020年全球FDI中佔比為三分之一。發達國家FDI流入規模下降69%。