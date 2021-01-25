中國國產航母設計師巨貪 疑汲清軍鎮遠定遠教訓拉其下馬

中國第一艘國產航空母艦的研製總指揮胡問鳴日前被中紀委指涉貪而開除黨籍。胡問鳴名副其實是海陸空三軍裝備（囊括殲十、航母、潛艇、國產大飛機C919等）的功臣，其貪腐影響非同小可。蘋果日報引述資深傳媒人潘小濤評論指，清末甲午戰爭，當時遠東最強大艦隊（排水量及火力）的北洋水師被日軍橫掃，原因就是腐敗導致軍紀不濟，且炮彈不足及質量奇差。評論說，航母研製總指揮如此貪腐，他研製的航母，都只能發射糖衣炮彈及人民幣導彈！

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據蘋果日報刊文報道說，國產航母都設計成滿載贓款？胡問鳴自2010年起出任中國船舶工業集團副總經理、董事長，2019年退休，該集團負責研發及生產國產航母、潛艇、艦艇等，而胡問鳴更是中國首艘國產航母“山東艦”的研製總指揮。中紀委指他期間涉及多種瀆職：不按規定報吿個人有關事項；縱容默許家屬在私企謀利，違規購買住房佔用公家車，搞權色金錢交易；公權私用，在工程承攬資產收購等為他人謀利，並收受巨額財物；徇私舞弊，濫用職權，造成國有公司重大損失。

據該文，政治上指控他喪失信仰，落實中央重大決策部署不力；大搞迷信活動，對抗組織審查；違反中央八項規定，打高爾夫球出入私人會所，接受宴請收受禮品禮金。這些都構成嚴重職務違法、受賄、濫用職權等罪，且十八大後仍不收斂不收手。很明顯，死罪是習近平上台的中共十八大後仍不收手。

據該報道說，胡問鳴名副其實是海陸空三軍裝備（囊括殲十、航母、潛艇、國產大飛機C919等）的功臣，其貪腐影響非同小可。而且，絕非一人所為，可見軍工系統腐敗不堪，而一個貪官橫行的軍工系統所製造的武器，不僅價錢驚人地高，其可靠性、威力等也很成疑問，自然也對軍隊的作戰能力造成極不利影響。

據潘小濤文說，清末甲午戰爭，當時遠東最強大艦隊（排水量及火力）的北洋水師被日軍橫掃，原因就是腐敗導致軍紀不濟，且炮彈不足及質量奇差。戰前1891 年，鎮遠號、定遠號等六艘軍艦訪日，時任橫須賀鎮守府參謀長東鄉平八郎微服視察濟遠號後稱“中國海軍可以擊滅”，因“艦上各處殊不清潔，甚至主炮上曬着水兵的短褲。主炮者軍艦之靈魂。對於軍艦靈魂如此褻瀆，何況在訪問鄰國之時，可以窺見全軍之紀律與士氣……”。有說此乃誤傳，中國軍人並未在主炮晾曬衣服，但之前五年的長崎事件，五百多名北洋水兵違反軍紀上岸，當中十多人到當地妓院尋歡，醉酒後鬧事毆鬥，後與日本警察集體械鬥，釀成雙方八十多人死傷的醜聞，足見清兵軍紀廢弛，腐敗不堪。

該文說，由此可見，貪腐及軍紀不彰是軍隊戰力死敵，比真正敵人更可怕。航母研製總指揮如此貪腐，他研製的航母，都只能發射糖衣炮彈及人民幣導彈！