中國官方解釋：新冠疫苗核酸陽性是小瓶子惹禍

針對新冠疫苗接種單位（注射室、留觀室和外部走廊等）的桌面、牆面、門把手和走廊等環境出現了核酸陽性，中國疾病預防控制中心稱，初步判定新冠疫苗接種環境中的病毒核酸來源於疫苗瓶。由於滅活疫苗中的病毒核酸已沒有活性，因此並不具有傳染性。

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據路透社今天報道說，新冠疫苗接種單位環境出現核酸陽性，中國疾控中心稱不具有傳染性。據中疾控周日晚間發布通知稱，中國疾控中心病毒病所對部分省市採集的新冠疫苗接種單位環境樣本進行了核酸檢測，結果顯示“接種單位（注射室、留觀室和外部走廊等）的桌面、牆面、門把手和走廊等環境樣本新冠病毒核酸陽性”。

對上述陽性環境樣本和疫苗瓶內的殘液同時進行了新冠病毒全基因組測序。結果顯示，環境樣本中的病毒基因組序列與檢測的疫苗瓶中疫苗株一致，且與當前流行毒株的基因組變異位點組成有顯著差異。初步判定新冠疫苗接種環境中的病毒核酸來源於疫苗液。

據官方解釋，在疫苗接種過程中，疫苗液可能因污染工作人員衣物、手套或其個人物品表面而致污染處核酸檢測陽性。“儘管目前尚未有工作人員通過吸入疫苗液所致氣溶膠引起鼻咽拭子核酸檢測陽性的報告，但仍需進行關注和研究評估。”通知稱。

路透社說，目前中國國藥集團和科興生物的滅活疫苗正在中國的疫苗接種計畫中使用。

香港大學傳染病專家Benjamin Cowling確認疫苗液可能造成污染的可能性，並表示對於這種病毒核酸“無需擔心”。香港疾控中心對接種單位環境標本監測的建議是：鑒於各接種單位新冠疫苗接種工作將持續開展一段時間，接種場所被疫苗核酸污染的風險較高，如對接種環境進行常規監測將對疫情監測預警帶來干擾，因此不建議對接種單位常規進行環境標本採集和核酸檢測。

據路透社說，中疾控並建議減少受種者的陪同人員數量，保持接種單位環境清潔，加強通風，按照規範做好常規清潔和消毒工作。