中國廣稱進口包裝沾染新冠病毒 世衛隨舞疑遭歐美異議下架文件

中國今天報告自美國進口啤酒包裝檢測出新冠病毒核酸陽性。自疫情爆發以來，中國多次表示在不同的外在環境樣本中檢測出核酸陽性，早期是一連串進口冷凍包裝食品，並疑似引起多名碼頭工人或冷凍倉儲人員被感染；去年底到今年初，多件汽車零件外包裝驗出病毒；近期則通報進口冰品原料與櫻桃表面帶有病毒。世衛組織一直在為公眾研擬有關這一問題的新建議。不過，在歐美異議下世衛組織稱為錯誤發送而火速撤回報告。

廣告 繼續瀏覽後續

據華爾街日報今天報道稱，世界衛生組織陷入中國與西方對進口冷鏈是否傳播新冠病毒的爭論。

消息說，世界衛生組織陷入一場不斷升級的爭論，焦點是冷凍食品包裝是否傳播了冠狀病毒，目前中國正加大力度宣傳該理論，美國、歐盟和其他國家則遊說反對對其商品進行額外檢查。

據該報道，世衛組織一直在為公眾研擬有關這一問題的新建議。發給《華爾街日報》(The Wall Street Journal)的一份草案警告說，該病毒可能會通過冷鏈傳播，並重新輸入疫情已經得到控制的國家。WHO官員說，這份草案未被批准發表，為錯誤發送。他們補充說，該草案旨在反映最近出現的證據，包括科學論文、媒體報道和中國向該組織提交的演示文稿，但措辭尚未最終敲定。

北京方面指責進口冷凍食品是導致最近一系列疫情的原因之一，並對外國商品實施了強制檢測和消毒措施，稱在美國豬肉、沙特蝦和巴西牛肉等產品的包裝上發現了病毒的蹤跡。

據自由時報今天報道稱，中國指控冷鏈傳播病毒，WHO發報告挺中，遭歐美異議，火速撤回。

中國近期不斷加大力度宣揚冷鏈傳播新冠肺炎病毒的論調，世界衛生組織（WHO）也提出草案挺中，反遭歐盟及美國打臉，連中國復旦大學教授也稱，因為買一件國外進口的物品就感染新冠肺炎的機率，比遇到空難還低，WHO只好火速撤回挺中報告，宣稱是“錯誤發送”。

據《華爾街日報》今天報道，中國多次指控新冠肺炎病毒透過國際冷鏈系統散播。此一論調，引起美國、歐盟等國家以及許多中國以外的專家質疑，對北京的證據評估提出異議，WHO也左右為難。WHO先前發給華爾街日報一份報告草案稱，新冠肺炎病毒可能會通過冷鏈傳播，並重新輸入疫情已得到控制的國家。隨後，WHO官員又強調，這份草案未被批准發表，為“錯誤發送”。強調該草案旨在反映最近出現的證據，包括科學論文、媒體報導和中國向WHO提交的文件，但結論尚未敲定。