中國稱從美國進口啤酒包裝檢測出新冠病毒

江蘇與天津昨天通報，從一批美國進口的啤酒外包裝上檢測出核酸陽性反應這批啤酒是2020年10月20日至2021年1月6 日間分批從美國進口並運抵天津港，隨後存放於天津市寧河區一處物流冷藏庫。自疫情爆發以來，中國多次表示在不同的外在環境樣本中檢測出核酸陽性，早期是一連串進口冷凍包裝食品，並疑似引起多名碼頭工人或冷凍倉儲人員被感染；去年底到今年初，多件汽車零件外包裝驗出病毒；近期則通報進口冰品原料與櫻桃表面帶有病毒。

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據中央社今天報道說，中國稱從進口啤酒包裝檢測出病毒陽性反應。消息說，中國江蘇24日通報，從一批從美國進口的啤酒外包裝上檢測出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）核酸陽性反應，不過這些啤酒仍存放於倉庫尚未進入市面。官方說，正在采檢相關人員。該報道綜合香港01、天津日報、新浪網等媒體消息，天津市疾病預防控制中心於24日通報，從一批美國進口的啤酒外包裝上檢測出核酸陽性反應，這批啤酒已經封存，貨品未流入天津市市場。

據通報稱，這批啤酒是2020年10月20日至2021年1月6 日間分批從美國進口並運抵天津港，隨後存放於天津市寧河區一處物流冷藏庫。通報指出，初步排查後共有32名相關人員曾因工作或是密切接觸而暴露風險之中，目前已管控並採樣，其中16人的核酸檢測結果為陰性，其他16人的采檢正在進行。

此外，倉儲園區相關企業共匡列1066人，要求居家隔離並採樣，結果尚未出爐。其餘調查與檢測工作也仍在進行中。