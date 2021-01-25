北京加派軍機擾台飛分析指警告拜登新政府意味濃

美國要求北京停止對台灣施壓，與台灣進行有意義的對話。中國外交部發言人趙立堅今天對此重申反對台獨、堅持“九二共識”以及反對外部勢力干擾。

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據華爾街日報今天報道說，拜登入主白宮僅幾天之際，中國對台灣進行了四個多月來最大規模的空中武力展示，似乎是在就美方插手台灣問題可能招致的後果向拜登政府發出警告。

美國總統拜登入主白宮僅幾天之際，中國對台灣進行了四個多月來最大規模的空中武力展示，周末派戰機在這個民主自治島嶼附近飛行了20多架次。這些飛機連續兩天在台灣西南部附近飛行，似乎是在就美方插手台灣問題可能招致的後果向拜登政府發出警告。北京方面聲稱台灣是中國領土的一部分，並已誓言將實現兩岸統一。美國上周六晚間在華盛頓發表聲明呼籲中國停止恐嚇數小時後，台北方面報道稱，中國周日派出了更多架次戰機。

中國戰機的上述飛行恰逢美國海軍在附近的南中國海進行演習，一個美國航母戰鬥群上周六進入南中國海開展安全行動和作戰演習。

據台灣國防部稱，中國上周六派出戰略轟炸機、噴氣式戰鬥機和一架渦輪螺旋槳飛機進入台灣西南防空識別區進行了13架次的飛行，第二天又派出15架次的戰鬥機和渦輪螺旋槳飛機進入大致相同的區域。台灣國防部表示，上周六和周日，台灣軍方都採取了應對措施，包括部署飛機，發出無線電警告，並使用防空導彈系統跟蹤中國飛機。

中國官方指軍機活動並不針對美國航母。

據中央社今天報道說，美國要求停止對台施壓。中國外交部重申反獨促統。

美國國務院當地時間23日發布新聞稿表示，美方注意到中華人民共和國不斷企圖恐嚇包括台灣在內的鄰邦。美方敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣的民選代表進行有意義的對話。中央社引述澎拜新聞消息說，對此，趙立堅今天在中國外交部例行記者會上回應稱，“台灣是中國領土不可分割的一部分”，中方捍衛國家主權、領土完整、堅決反對“台獨”和外部勢力干擾的決心堅定不移。

趙立堅將當前兩岸關係緊張的原因推給台灣政府，聲稱“民進黨當局拒不承認體現‘一個中國’原則的‘九二共識’，加緊與外部勢力勾連，不斷進行謀獨挑釁。”趙立堅並稱，北京方面願意同台灣各黨派、團體和人士在堅持“九二共識”、反對“台獨”的政治基礎上，“就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程有關問題開展對話協商”，積累共識。

據中央社，趙立堅還再次表示，敦促美方切實恪守“一個中國”原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，“不向‘台獨’勢力發出任何錯誤信號，以免損害中美關係和台海和平穩定。”