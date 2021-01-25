北京反制英BNO護照又告無疾而終

早前盛傳北京在周日通過反制英BNO護照措施，但又再是只聞樓梯響。有分析指，北京不是不反制英國，只是時機未到，投鼠忌器而已。

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人大常委會周六周日召開特別會議，政圈再一次盛傳將出招反制英方BNO簽證5+1方案，但最終未有發生。不過有政界及專業界人士向平蘋果日報披露，他們相信反制措施必定出台，一切只是時間問題，但他們均認為，不論北京用那一種反制招數，其實對決心走的人影響不大，有專業界人士更指出，“其實想用BNO走的人，還希望北京反制措施快一點出台，可能對他們還好處。”

報道引述該專業界人士表示，他之前處理過一些查詢，均是一些中產舉家以BNO移民英國，但夫婦二人均有一筆可觀強積金，但強積金受託人卻以BNO簽證5+1方案非移民為由，不容許他們提走所有強積金，“再加積金局早一陣子說明，單靠BNO不足成為永久離港提早取回強積金嘅證明，所以沒得搞。”

香港強積金類似退休保險，僱主與僱員各一半繳付強積金，到了退休期限贖回。但在限期之前贖回需要提出理據，例如舉家移民。

不過，若人大常委出招，真的如傳媒報道一樣，以BNO簽證5+1方案移民英國將失去中國籍及香港永久居留權，“又失去中國籍、又失去香港永久居留權，哪豈非是真的移民？哪豈非不是永久離港？積金局很難禁止他們提走所有的強積金，除非積金局可以不跟從人大常委決定”。

另一政界人士稱，其實以BNO簽證5+1方案取得的英籍，與投資、技術移民取得的英籍根本沒有分別，“港府根本分不清那些是簽證取得的英國BNO護照，那些不是，因為只有英國政府才知到”，所以行政會議成員兼新民黨主席葉劉淑儀才會提出以解決雙重國籍方式反制，但如此一來，不少商界、專業界人士及其第二、第三代就變相“陪葬”，“早一陣子就有親政府的專業界人士抱怨，他的兒子和孫子都有外國籍，如果好想葉劉講的那般，即系要兒子同孫子放棄外國籍，一起放棄永久居民身份，那麼還沒有打倒黃絲，卻已經先搞到自己人。”

一些愛國愛港的家庭，當中不少都屬“聯合國”家庭。1998年7月二日，時任美國總統柯林頓訪港，特首董建華率同港府官員在禮賓府設宴歡迎，期間柯林頓當面告訴董建華，他知道董先生家中不少人都是美國人，當時董在旁只能賠笑臉。其實在香港類似董建華等身在胡營心在漢者，大有人在，只是那邊是胡那邊是漢，就看人而異了。