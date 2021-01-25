桃醫疫情失控台灣官方擴大防火牆五千人緊急居家隔離

台灣桃園醫院疫情擴散，醫護人員及家屬確診者增加到15人，最嚴重的是，最新的2名是在原被認定安全的院內「綠區」住院的夫妻，官方迄今還找不出他們的感染源。指揮中心昨天晚間緊急召開記者會，宣布擴大防火牆範圍，要將可能遭感染的五千人列入居家隔離對象。這是台灣有疫情以來最大規模的隔離行動，島內人心惶惶。

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昨天下午兩點的記者會，指揮中心宣布桃園醫院感染案件增加2名確診者，使確診者由13人增加到15人。案889是六十多歲住院男性，案890是他的妻子。這位男性1月8日至11日因病住進桃園醫院，當時第一波院內感染疫情已經傳開，醫院被畫分為紅黃綠三區，分別管制。這名男子所住的12樓A區被列為安全的綠區，無須檢驗。不料他出院後13天，昨天竟被查出確診。指揮中心下午宣布把12樓A區由綠區改為紅區，但四個小時後，再度緊急召開記者會，宣布由於查不出感染源，為慎重起見，擴大防火牆，緊急通知五千人居家隔離。

官方宣布，從1月6日到1月19日之間，從桃園醫院出院的病患和同住者，還有陪病者和陪病者的同住者，以及案889這位男性就醫時所有的接觸者，從昨晚六點起，也就是宣布這個消息的同一時間，禁止外出，即日起全數列入居家隔離，到出院後滿14天。總計約隔離五千人，破台灣疫情以來隔離人數最多的紀錄。

行政院長蘇貞昌昨天親自召開防疫會議，要求相關部會全力支持，桃園市政府相關單位昨天傍晚起挑燈夜戰，連夜通知，安排五千人的隔離事宜。並向總統蔡英文報告。蔡英文晚間透過臉書，懇請民眾檢查自己的接觸史，主動配合防疫措施；她說，只要每個人都謹慎落實防疫、互相體諒和協助，她有信心，台灣一定可以再次度過疫情的挑戰。

疫情指揮官陳時中解釋必須擴大隔離行動的原因是，案889確診，住院時人在綠區，目前找不到感染源，這代表警訊出來了，風險升級，所有專家以及防疫人員都認為有必要建立更完整的防火牆，已經沒時間等到核酸檢驗與血清檢查報告出來，必須在釐清感染源之前，先進行大規模的居家檢疫行動，才能將小區風險降到最低。

桃園市政府針對公共場所及確診者去過的地方全面展開消毒，但疫情嚴重衝擊桃園的市況，台灣鐵路局桃園站、中壢站每年有千萬旅客進出，是僅次於台北站的第二和第三大站，但昨天空蕩蕩，旅客顯著減少。而桃園緊鄰新北市和台北市，北北桃是同一個生活圈，很多人住在桃園，在雙北上班，這也讓台北市和新北市民眾緊張，許多群聚的活動紛紛叫停。