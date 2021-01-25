法新社曝中印邊境士兵又鬥毆

法新社引據印度軍方消息人士和媒體今天指出，印度與中國軍隊上周又在喜馬拉雅山邊界發生衝突，雙方都有人員受傷。雙方6個月前才發生大規模衝突，造成至少20名印軍喪命，中方也有不明人數傷亡。

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據法新社今天報道稱，中印邊界衝突再起？錫金省上周又傳鬥毆互有掛彩。消息引述印度軍方消息人士和媒體今天指出，印度與中國軍隊上周又在喜馬拉雅山邊界發生衝突，雙方都有人員受傷。雙方6個月前才發生大規模衝突，造成至少20名印軍喪命，中方也有不明人數傷亡。

該報道說，軍方消息人士告訴法新社，上周的最新事件發生在錫金省（Sikkim）納庫拉地區（Naku La）。印度媒體引述印度軍官表示，雙方互有傷亡。軍官還透露說，一名中國巡邏兵試圖跨境進入印度領土，後被逼回中國境內。

納庫拉連結印度錫金省與中國西藏地區，去年5月錫金省邊界曾發生中印軍人徒手鬥毆事件，6月間雙方又在拉達克（Ladakh）加萬谷（Galwan Valley）發生衝突，雙方除了赤手空拳鬥毆，還持棍棒亂鬥。

1962年曾發生邊界戰爭的中印互控對方挑起衝突，增派了數以萬計的軍隊駐紮邊界地區。

法新社說，昨天雙方軍事指揮官才針對邊界衝突結束最新一輪談判。