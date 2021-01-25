滙豐CEO凍結許智峯戶口將面對英外交委會質詢

流放海外的前香港立法會議員許智峯表示，他已經就滙豐銀行凍結他的戶口一事，詳細向英國外交事務委員會提供證詞，而滙豐銀行的行政總裁CEO祈耀年（Noel Quinn）以及銀行首席合規官Colin Bell兩人也將就事件本周二面對外交委會的質詢。

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根據滙豐銀行，祈耀年（見圖）兩人據悉將透過衛視形象向外交事務委員會作供。

根據許智峯表示，滙豐在他流亡海外後即無理撤銷或凍結他和家人的銀行戶口，而根據許智峯表示，早前祈耀年已經致函許表示凍結戶口一事乃香港警方的決定，銀行別無其他選擇。

許智峯上周六在其面書發文，就滙豐銀行凍結他和家人的銀行戶口以及信用卡一事，敦促英國政府向滙豐銀行作出制裁。許智峯稱，他離開香港是因為香港社會動蕩以及遭逢連番的變動。

許智峯稱他已就英國外交委員會的要求，提供所需的一切證據和詳細的資訊，許而且拒絕接受祈耀年的解釋稱滙豐銀行因警方壓力而不得不凍結許一家人的戶口。

許在面書發文稱：“任何銀行或商業機構或民間組織，一旦協助共產暴政（communist tyranny）壓制港人的自由，將難以避免在國際上付出沉重的代價。”而他將“盡其一切所能務必要這些機構付出應面對的後果”。

滙豐銀行在2019年也因為關閉“香港星火同盟”的戶口而備受責難，這個機構被滙豐指稱協助社會動亂活動。

滙豐銀行去年夏天也因為支持北京在香港實施國安法而受到民主派的杯葛要求。正正就是這本國安法，給予警方權力凍結被視為危害國家安全的個人或機關的銀行戶口。

去年11月，許智峯的滙豐銀行、恆生銀行和中國銀行的戶口，在他逃離香港之後同遭凍結。當時許智峯身上一共背上9項罪名，均與2019年的街頭抗爭和立法會的活動有關，其中包括阻礙司法公正以及刑事毀壞等罪名。

許智峯表示，祈耀年上星期電郵通知許，解釋銀行因為警方採取的行動而別無其他選擇。只有凍結許的戶口。祈耀年同時否認銀行的行動是“不負責任”。