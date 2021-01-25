金蟬脫殼？華為否認將出售手機業務

中國大陸近日盛傳，受到美國進一步制裁，華為將“完全剝離手機業務”。不過華為今天強調，完全沒有出售手機業務的計畫，將堅持打造全球領先的高階智慧手機品牌。

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據中央社今天報道稱，苦撐待變？華為否認將出售手機業務。消息指陸媒透露，華為（Huawei）25日否認外界傳聞，強調完全沒有出售手機業務的計畫。該報道綜合21世紀經濟、第一財經，網絡上周突傳大消息，稱華為將“完全剝離手機業務”，複製此前剝離子品牌榮耀（Honor）的方式，將手機業務出售給某大市國資委牽頭成立的企業。目前談判已接近尾聲，近日即將公布。

不過華為今天強調：“華為完全沒有出售手機業務的計畫。華為將堅持打造全球領先的高端智慧手機品牌，努力為消費者提供卓越的產品體驗和服務。”

據中央社說，但陸媒報導不忘提到，之前榮耀出售的傳聞，華為也曾否認。華為去年11月將榮耀完全剝離出售給有深圳國資委背景的深圳市智信新資訊技術。華為總裁任正非表示，出售榮耀是為擺脫美國制裁。

據該報道說，榮耀脫離華為後，近日已獲高通（Qualcomm）等美國廠商恢復供貨。

根據市場研究機構TrendForce資料，2020年全球前6大智慧手機品牌排名依序為三星、蘋果、華為、小米、OPPO以及Vivo。華為一度在去年第二季手機出貨量躍為全球第一，但受美國制裁衝擊，其後一路下滑，全年不增反減。華為多款手機目前在中國大陸市場處於缺貨狀態，外界質疑其芯片庫存已吃緊，也有媒體指這是華為採取“細水長流”的供貨銷售策略。

據TrendForce預測，華為2021年生產表現受到美國制裁以及榮耀剝離的影響，全球排名恐跌落至第7。

中央社說，中國其他安卓（Andriod）手機廠商已在積極搶奪華為手機缺貨留下的市場空間。