中國官方稱習近平與巴赫通話 北京冬奧如期辦

據中國外交部官網25日晚間公布的通稿，中國國家主席習近平與國際奧委會主席巴赫當天稍晚通話，習近平在通話期間首先便提出，中方願與國際奧林匹克委員會(International Olympic Committee, IOC) 及各國一同努力，為安全順利舉辦東京奧運會、北京冬奧會作出努力。習近平並說中方一定能夠如期完成各項籌辦任務，確保北京冬奧會圓滿成功。

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據中央社今天報道說，中國國家主席習近平通話國際奧會主席，稱北京冬奧定如期籌辦。消息說，中國國家主席習近平先前視察2022年北京冬奧籌備，宣示意味濃厚，昨晚又與國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）通話，表示中方一定能夠如期完成各項籌辦任務，確保北京冬奧會圓滿成功。

據習近平接著說，中國率先控制住國內疫情並實現經濟復蘇，為北京冬季奧林匹克運動會順利舉辦創造了有利條件。習近平並稱，中國嚴格落實防控措施，克服疫情影響，積極推動各項籌辦工作穩步向前。習近平說，目前北京冬奧會場館和基礎設施建設取得階段性成果，賽事組織工作有序開展，賽會服務保障工作全面推進，宣傳推廣持續升溫，國際交流合作深入開展，可持續發展和遺產工作成效顯著。

據習近平並強調，相信在有關各方大力支持下，中方一定能夠如期完成各項籌辦任務，做好全面準備，確保北京冬奧會取得圓滿成功。

中央社說，根據通稿，巴赫通話過程中首先提到“在習近平主席堅強領導下，中國抗擊新冠肺炎疫情取得出色成績，經濟率先實現恢復，成為推動世界經濟復蘇的重要引擎，我表示衷心祝賀”。中國官方的通稿並引述巴赫表示，“國際奧委會致力於維護奧林匹克精神，反對將體育運動政治化，願同中方繼續加強長期戰略合作”。

據中央社說，在此之前，包括美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）、澳州聯邦參議員阿貝茨（Eric Abetz）等人均曾以中共侵害人權為由，呼籲抵制北京舉辦冬季奧運。

該報道說，習近平在1月18日、19日先後在北京、河北視察北京冬奧籌備進度及選手訓練。在東京奧運舉辦尚有變量、全球疫情未息、隔鄰河北又屬疫區下，這項視察被認為有為冬奧如期舉行背書的宣示作用。