中國對澳打貿易戰 澳對華出口上月卻暴增

近幾個月以來，中澳關係持續惡化，兩國的貿易戰爭至今仍未停歇。原先經濟學者曾表示，即便疫情結束，澳大利亞經濟狀況仍無法恢復至疫情爆發前的水準。對此，根據最新數據顯示，澳大利亞去年12月對華出口總額增加12％，甚至為澳大利亞對外貿易順差紀錄史上第四高。

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據聯合新聞網報道，對澳貿易戰大失敗？澳洲對華出口總額竟增加12％，創下第4高紀錄。

該報道根據澳洲統計局（25）日公布最新數據顯示，去年12月澳洲總對外貿易順差高達90億澳元，包含對華貿易順差更是高達52億澳元。雖然澳洲從中國進口貨物減少6.41億澳元，而澳洲進口至國貨物卻反而增加23億澳元。而澳洲統計局國際統計主管赫特（Katie Hutt）表示：“12月的金屬礦物與榖物出口非常厲害，更創下第四高紀錄。”

澳洲金屬礦物去年12月出口額共增加28億澳元，鐵礦石佔比例達92％，共增加22億澳元出口額。另外， 穀物出口額增加主要是因為小麥，根據數據顯示，小麥出口額共增加6.04億澳元，即使中國與澳洲已經斷絕大麥貿易，不過澳洲出口額度仍增加1.82億澳元。

該報道說，另外，澳洲最大穀物出口商CBH Grain先前遭到中國指控，在輸華大麥中竟發現有害生物，隨後停止進口CBH Grain的大麥。不過，近日CBH Grain傳出好消息，已經在墨西哥成功開闢市場，成為史上第一船大麥運送至墨西哥。

據聯合新聞網說，即使澳大利亞遭到中國以經濟手段進行制裁、以及天災與疫情影響下，不過澳洲榖物收成卻意外豐收，成為有史以來最豐厚的收穫季之一；雖然澳洲煤炭成中國黑名單，但在同一時間下增加了對印度、日本與韓國的出口量，彌補了對中國原先貿易的缺口。