中國與新西蘭簽升級版自貿協定

中國和新西蘭周二簽署協議對現有的自由貿易協定進行升級，這將使新西蘭的出口商品有更多機會進入世界第二大經濟體。協定指中國進一步擴大航空、教育、金融、養老、客運等領域開放。新西蘭則放寬特色工種工作許可安排，將中國公民申請量較大的漢語教師和中文導遊赴新就業的配額在原有基礎上分別提高到300名和200名。

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據路透社今天報道說，中國和新西蘭今天簽署協議對現有的自由貿易協定進行升級，中國商務部部長王文濤與新西蘭貿易和出口部長Damien O’Connor以視頻方式簽署中新自貿協定升級議定書。消息說，這將使新西蘭的出口商品有更多機會進入世界第二大經濟體。

在周二的新聞發布會上，新西蘭總理阿德恩(Jacinda Ardern)確認了該協議的簽署，並指出在面臨嚴重的大流行和全球經濟危機之際，該協議的重要性。中國官方的新華視點稱，“時隔12年後成功升級，將讓中新兩國人民享受彼此更大開放紅利。比如中方在RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）基礎上，對新進一步擴大航空、教育、金融、養老、客運等領域開放”。

該協定已經討論了多年，並於2019年11月達成，但有待中國正式簽署。

新西蘭表示，該協議使其與中國的現有自由貿易協定“現代化”，並確保該協議在未來十年仍然適用。這降低了對華出口的難度，預計將使新西蘭出口的合規成本每年減少數百萬美元。

據新西蘭貿易和出口部長O’Connor在一份聲明中稱，升級版協議還意味着新西蘭對華貿易額達近30億新西蘭元(21.6億美元)的木材和紙品中99%將獲得免關稅准入。該協議將令新西蘭易腐爛貨物的出口商獲益，如海產品、林業和其他初級產業。現有的乳製品出口條件得以維持，大部分產品的所有防禦性關稅將在一年內取消，奶粉關稅則將在三年內取消。據”O’Connor稱，“這意味着到2024年1月1日，新西蘭出口至中國的所有乳製品都將是零關稅。”

據該報道，與此同時，新西蘭方面在特色工種工作許可安排中，將中國公民申請量較大的漢語教師和中文導遊赴新就業的配額在原有基礎上分別提高到300名和200名。

中新協定是於2008年4月簽署並於10月實施的。