中國通過前副總理呼籲美國重開貿易談判取消高額關稅

前中國國務院副總理曾培炎1月26日表示，中美應該開展新一輪的經貿談判，儘快取消貿易戰以來相互加征的高額關稅。

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據聯合早報今天報道稱，前中國副總理指中美應開展談判取消高額關稅。該報道引據香港中通社消息，曾培炎在“香港中美論壇”上說，近幾年中美關係陷入前所未有的困境，一個重要原因是美國對華存在着戰略疑慮和焦慮，認為發展起來的社會主義中國必然成為一種威脅，兩國將不可避免地會落入“修昔底德陷阱”。

曾培炎說：“我認為以這種冷戰思維和意識形態的偏見來看待和處理中美關係是完全錯誤的，其後果也十分危險。”他指出，不同的社會制度完全可以做到和平共存，共同進步。而時代變化顛覆了“修昔底德陷阱”理論的利潤基礎。據曾培炎說，中國是現有國際秩序的參與者和貢獻者，而不是挑戰者和破壞者。現行的國際秩序存在着一些不適應形勢變化的地方，但中國主張對其進行改革和完善，絕不是另起爐竈。

據曾培炎又指，美國總統拜登宣誓就職，希望美方能夠以此為契機，調試思維和行為模式；希望通過重啟和完善中美多層次的交流機制，積累互信；通過重塑中美經貿關係，夯實互信；通過全球治理合作，深化互信。