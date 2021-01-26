印度在完成審查相關公司對合規和隱私等問題的回應後，決定保持對TikTok和其他58款中國應用的禁令。這些應用包括字節跳動廣受歡迎的視頻分享應用TikTok、騰訊旗下微信和阿里巴巴旗下UC瀏覽器。目前尚不清楚禁令將持續到何時。路透社引述印度經濟時報周一晚些時候稱，該禁令將永久化。

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據路透社今天報道稱，印度維持禁用TikTok等59款中國應用，尚不清楚禁令將持續多久。該報道今天引述兩位直接了解情況的消息人士，印度在完成審查相關公司對合規和隱私等問題的回應後，決定保持對TikTok和其他58款中國應用的禁令。

印度電子與信息技術部最初於6月實施禁令時，給了這59家中國應用解釋的機會，要求回答是否進行內容審查、是否為外國政府工作或者遊說有影響力的人等問題。這些應用包括字節跳動廣受歡迎的視頻分享應用TikTok、騰訊旗下微信和阿里巴巴旗下UC瀏覽器。

據一位消息人士稱，評估該禁令的政府小組在審查了這些公司的回應後，決定目前維持政府對該問題的立場，認為禁令符合印度的國家安全和主權利益。這位消息人士表示，印度政府已經向這些公司發出通知，告知他們這一決定。

目前尚不清楚禁令將持續到何時。印度經濟時報周一晚些時候報導稱，該禁令將永久化。

路透社說，印度電子與信息技術部未立即回應置評請求。TikTok在一份聲明中表示，正在評估這則通知，並將做出回應。UC瀏覽器未予置評。

印度9月對另外118個移動應用發布禁令，包括騰訊旗下《絕地求生》(PUBG)遊戲，加大了打壓中國科技公司的力度。這118款應用將繼續被禁，且印度尚未就此做出決定。