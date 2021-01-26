荷蘭實施宵禁措施後，遭遇40年來最嚴重的暴力局面

為了應對嚴峻的疫情局勢，荷蘭議會近日推出了新的宵禁措施，引發不滿情緒，多座城市發生暴力抗議，暴力示威引發的騷亂已延續兩個夜晚。250多人因暴力衝突而被捕，警方披露：這是該國40年以來遭遇的最嚴重的動亂。

廣告 繼續瀏覽後續

星期一晚間，包括首都阿姆斯特丹在內的多座城市發生警民衝突。防暴警察與抗議團體在阿姆斯特丹和港口城市鹿特丹發生的衝突中，造成了慘重的物質損失，許多商店被砸，被搶。其他許多城市也遭到暴力洗劫。

根據荷蘭國家電視台（NOS）的報道，至夜間23點，警方逮捕了70多人。社交網絡平台顯示了一些暴力示威者搶劫商店以及毆打一名媒體人，隨後遭到憤怒的示威民眾驅逐的畫面。

本次延續了數日的抗議示威，是對當局出台的宵禁措施做出的回應。1月21日，荷蘭議會批准在全國範圍實施宵禁。自23日起至少至2月9日，每晚21點至次日凌晨4點30分，無特殊情況不得外出，違者罰款95歐元。這是第二次世界大戰以來，荷蘭首次實施全國宵禁。

星期一晚間，多座城市的市長紛紛宣布將建立緊急應變措施，賦予警方更多的執法權力以遏制新的騷亂。當天早些時候，荷蘭首相呂特譴責騷亂為“暴力犯罪”，並表示：這是荷蘭40年以來遭遇的“最嚴重的暴亂”，“它與爭取自由的鬥爭無關”。目前採取的封城等措施，是為了“與奪走了我們自由的病毒作鬥爭”。

像許多歐洲國家一樣，目前荷蘭的疫情局勢嚴峻。該國境內累計感染病例已超過95萬，其中1萬3千5百79人死亡。