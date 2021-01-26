達沃斯視頻演講 美媒說習近平向拜登發出隱晦警告

達沃斯年度經濟論壇昨天第一次以視頻線上形式召開會議。中國國家主席習近平與會並發表演講，習近平在講話中表示，在國際上搞“小圈子”、“新冷戰”，排斥、威脅、恐嚇他人，動不動就搞脫鉤、斷供、制裁，人為造成相互隔離甚至隔絕，只能把世界推向分裂甚至對抗。華爾街日報指習近平向拜登發出隱晦警告。

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據華爾街日報今天報道說，習近平向拜登發出隱晦警告，反對對抗敦促協商。消息說，今年的世界經濟論壇在網上舉行，而非瑞士滑雪小鎮達沃斯。

美國新上任的拜登政府準備召集盟友在一系列問題上挑戰北京方面，對此中國國家主席習近平發出隱晦的警告，敦促進行多邊協商以應對新冠疫情等全球挑戰。

該報道說，習近平在世界經濟論壇(World Economic Forum)上表示，在國際上搞“小圈子”、“新冷戰”，排斥、威脅、恐嚇他人，動不動就搞脫鉤、斷供、制裁，人為造成相互隔離甚至隔絕，只能把世界推向分裂甚至對抗。

據華爾街日報說，拜登入主白宮僅幾天之際，習近平在他的辦公桌前發表了上述講話，背景是一幅長城圖片。長城的建造初衷是為了阻擋外敵入侵。習近平表示，中國將繼續開放經濟並履行全球承諾，但強調每個國家都有權選擇自己的發展道路。

該報道說，習近平敦促通過協商對話解決分歧，但沒有提出任何舉措來解決西方對中國在貿易、人權和軍事等領域政策的批評。