中國維權人士郭飛雄致信習近平要求赴美照顧重病妻子

中國維權人士郭飛雄27日發布聲明表示：他已購買28日下午從廣州飛往美國華盛頓的機票，希望赴美照顧身患癌症病重的妻子。他強調，若在機場遭到攔截，將展開無限期絕食抗議。郭飛雄27日致信習近平、李克強等人求援，並呼籲國際人權機構、美國國務院施壓違法官員。

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郭飛雄表示，他身在美國馬里蘭州的妻子張青近期罹患結腸癌，而且出現擴散。他1月初曾致信中國國務院總理李克強，要求李克強責令當局歸還護照，讓他可以到美國與家人團聚。他的妻子剛剛做完腫瘤切割手術，身邊兒女都小，只有他能夠照顧妻子。他決心豁出去，已經做好在機場遭遇各種變數的準備。

郭飛雄告訴自由亞洲電台：我的護照能順利辦下來，說明我（之前）寫信的訴求對象，李克強、趙克志不會阻撓。廣東省公安廳和廣州市公安局讓我寫了出國申請報告，允許我出國，才能辦到新護照。在美國領事館這些人道、善良的官員幫助下，兩天就把簽證辦到了，手續已經完全辦妥。但是昨天中午，廣州國保面對面告訴我：廣州同意我出國，但是公安部強行阻攔，會下令他們在機場把我攔住。除非我跟這些公安部的官員到幾千里之外，一個非常神秘的地方，就我一個完全不知道的主題進行某種“談判”。

郭飛雄聲明強調：“如果我被非法、殘無人道地攔截，就是我無限期絕食的開始—為了儘快見到急需我趕往照看的親愛的妻子，同時為了抗議若干作惡者及其若干幫兇無底線、無天良的行徑，為了抗議殘無人道的非法限制公民出國旅行權利的秘密管理制度。”

本名楊茂東的郭飛雄，過去曾參與八九學運，後因聲援「南方周末」報社及要求官員公布財產，於2013年被判囚6年。2019年刑滿獲釋後爭取出國，但護照一直被廣州市公安局扣押。