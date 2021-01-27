印度威脅永久禁用中國軟件 字節跳動縮減在印人員

印度在完成審查相關公司對合規和隱私等問題的回應後，決定保持對TikTok和其他58款中國應用的禁令。多家媒體聚焦印媒報道永久禁用中國app的威脅消息。這些app被封殺的同時，中印邊境關係也愈發緊張。去年兩國在邊境地區發生了衝突。至此尚沒有消息報告中國其它網絡運用公司是否採取相似的撤退措施。

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據路透社今天報道說，字節跳動將縮減印度團隊規模，但不確定何時回歸。根據中國字節跳動今天周三在發給員工的內部備忘錄中表示，已經決定縮減印度團隊的規模，也不確定何時會回到印度市場。

該報道說，兩位知情消息人士周二說，印度在完成審查相關公司對合規和隱私等問題的回應後，決定保持對TikTok和其他58款中國應用的禁令。

報道稱這些app被封殺的同時，中印邊境關係也愈發緊張。去年兩國在邊境地區發生了衝突。

路透社引述看到的字節跳動在給員工的內部備忘錄說，“我們最初希望這種狀況不會持續下去...現在發現事實並非如此，” 根據這份備忘錄，“在app無法運營的情況下，我們無法保持這麼多人力...我們不知道什麼時候回歸印度。”

多家媒體昨天直截了當報道印度永久禁封與棄用中國app。