台北國際書展推介法國媒體人兩本與中國相關新書

2021台北國際書展因新冠疫情而再度停辦，但有三位法國媒體人撰寫的與中國相關的兩本國際地理政治新書，被書展法國館作為國際重要作品計畫而被譯成中文並在台灣發表，這兩本新書分別是“稀有金屬戰爭”及“全球只剩北京標準時間”。

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中央社台北27日報道：這兩本作品都是由法國媒體界重要人士集結許多人力，歷經多時才完成的調查紀錄。“稀有金屬戰爭”為法國作家皮特龍（Guillaume Pitron）所著，皮特龍是記者、律師，自巴黎大學法律系畢業，美國喬治城大學國際法學碩士。他長期關心全球資源問題和地緣政治，曾實地探查40多個國家、撰寫上百篇報告，獲得14項新聞獎，包括法國媒體的年度最佳調查報告獎。

“稀有金屬戰爭”是皮特龍的第一本著作，獲得法國2018年度最佳經濟圖書獎，並獲選為Turgot Prize年度最佳財經書。書中內容講述稀有金屬在21世紀的重要性，稀有金屬在現代科技社會應用廣泛，包括手機電池中的鋰金屬、航太科技使用的鈦金屬、半導體中的鍺金屬等。這些稀有金屬因為人類科技、經濟的依賴，也產生了諸多問題，皮特龍在書中就嘗試分析稀有金屬所引起的能源、環境保護、資源爭奪、乃至政治思想體制的國際爭端。

另一本受到推介的“全球只剩北京標準時間”，著重在觀察中國對全世界鋪天蓋地進行外交、經濟、軍事和文化攻勢。作者在書中探討中國如何以國民觀光當成國際關係的武器、以熊貓作為外交籌碼、華為因為施作橫跨南美洲至非洲的海底電纜，讓中國軍方能夠獲得敏感數據等議題，深入淺出觀看中國對全世界的影響。

該書兩名作者都是媒體人，分別為艾利克．寇爾（Eric Chol）和吉勒．峰丹（Gilles Fontaine）。寇爾是法國新聞週刊L'Express編輯總監，1996年至1999年派駐香港擔任海外特派記者，此後多次報導中國相關新聞事件；峰丹則是法國商業周刊Challenges主編，15年來發表許多有關中國的報導。