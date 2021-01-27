多傳中藥能治新冠病毒 中國中藥醞釀私有化與滬深上市

國藥集團為中國中藥的最大股東，其正與第二大股東中國平安保險集團及第三大股東、中國中藥董事總經理王曉春合作推動中國中藥私有化計畫。中國中藥公司在香港上市。中國疫情期間對某些中藥配方的需求上升，因為這些藥方被認為能預防新冠肺炎，提振了這些中藥廠商的股票估值。路透社引述消息人士說，該財團目前也在尋求金融投資者加入這筆私有化交易，致力於在3月底敲定該交易。

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據路透社今天引述消息報道稱，國藥集團為首財團擬以33億美元將中國中藥私有化。根據兩名直接知情人士表示，由國有醫藥業巨擘國藥集團所牽頭的財團計畫將香港上市公司中國中藥私有化，此交易對中國中藥的估值至少為33億美元。

據這些消息人士稱，國藥集團為中國中藥的最大股東，其正與第二大股東中國平安保險集團及第三大股東、中國中藥董事總經理王曉春合作推動此案。這前三大股東總計持有49.4%的股份。該財團計畫以每股至少5.1港元(0.66美元)的價格將中國中藥私有化。這個報價比該公司過去一個月3.83港元的平均股價溢價約33%。周三下午，中國中藥暫停股份買賣，此前股價上漲近8%，至4.35港元。

該報道說，中國疫情期間對某些中藥配方的需求上升，因為這些藥方被認為能預防新冠肺炎，提振了這些中藥廠商的股票估值。生產清熱解毒中藥的片仔癀的歷史市盈率(本益比)目前為逾100倍，股價較一年前上漲了一倍多。

然而據路孚特數據顯示，中國中藥的遠期市盈率為9倍，遠低於行業均值20倍，其股價去年只上漲了2%。其中一名消息人士表示，國藥牽頭的財團打算最終讓中國中藥在內地股市上市。

路透社說，上述消息人士不願具名，因為他們未獲授權對媒體發言，且交易談判保密。