大眾總裁迪斯：中國走在正確的道路上

據德國《世界報》報道，德國汽車生產商大眾集團總裁迪斯（Herbert Diess）讚揚了中國的經濟政策。迪斯對大眾公司在華業務非常滿意。

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在達沃斯經濟論壇的一次視頻會議上，迪斯表示，“我認為中國走在正確的道路上。去年我們兩家在華合資企業都由大眾公司佔據了多數股權。這在過去30年來是完全不可能的事情。”迪斯還表示，中國公司在歐洲投資時遇到的困難要比歐洲公司對華投資更多。一同參加這次網絡討論的還包括歐洲央行總裁拉加德、德國經濟部長阿爾特邁爾以及法國經濟部長勒梅爾等。阿爾特邁爾對迪斯給予了扶持。

不過，迪斯顯然也無法迴避中國的人權問題。當主持人問及新疆和香港問題時，迪斯表示，“我們確實看到，中國在民主問題上沒有進步。但是同中國進行貿易，同中國進行溝通交流，總比撤離中國好得多。”

中國是德國大眾，戴姆勒和寶馬汽車集團的最重要銷售市場，占其汽車銷售總額的1/3以上。受疫情影響，全球汽車銷售普遍下滑，唯獨中國一枝獨秀，銷量繼續攀升。

迪斯希望“隔離和兩極化的時期”結束。他指的是特朗普總統執政時的中美貿易戰。迪斯希望“我們將通過自由貿易回到更開放的世界。”

經濟部長阿爾特邁爾在這次討論會上，也拒絕了對與中國合作的批評。就在年關將至前，歐盟與中國簽署了已經談判多年的投資協議。當時主要負責此事的是擔任歐盟理事會輪值主席的德國。這一協議被認為會給歐盟與美國新總統拜登的關係帶來負擔。但阿爾特邁爾在達沃斯討論會上辯護說：“與中國的協議不是錯誤的”，“它在很大程度上符合美國已經與中國達成的協議”。

阿爾特邁爾還表示，協議是為了創造公平的競爭條件。“我非常樂觀，我們可以在世界範圍內談判並簽署類似協議。我認為美國也將遵循這條道路。”

確實，該條約使歐洲公司更容易在中國投資，打開了以前完全封閉的某些市場，並在某些明確提到的領域創造了優勢，例如電動汽車的生產。在此，首先獲益的是大眾，寶馬和戴姆勒。他們及其中國夥伴已共同投資了數十億美元。由於中國相對穩定的汽車銷售，這些集團得以抵消去年歐洲巨大損失的一部分。

迪斯希望世界經濟能回到全球化和多邊主義的道路上，他拒絕返回到更多的本地生產鏈。他說：“未來，我們將繼續依靠全球供應鏈和全球分工。”“開放市場對每個人都有很大優勢。”