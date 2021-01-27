拜登提名的聯合國大使今天參議院聽證過堂 將稱美國的缺席會讓中國在聯合國勢力日增

美國總統拜登提名的美國常駐聯合國代表托馬斯-格林菲爾德周三將強調美國與聯合國重新接觸的重要性，以挑戰中國“推動威權議程”的努力。

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據路透社今天報道稱，被提名人托馬斯-格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)將在周三出席參議院外交事務委員會的提名確認聽證會。根據格林菲爾德將發表的聲明的摘錄，她屆時將表示，“我們知道，中國正在整個聯合國系統內推動一項威權議程，這一議程與聯合國創始時所秉持的價值觀--美國價值觀--相違背。”

據格林菲爾德將發表的聲明的摘錄，“他們的成功取決於我們的繼續撤退。這種事不會在我眼皮底下發生。”

路透社說，中國政府一直在推動擴大多邊影響力，以挑戰美國傳統的領導地位。這兩個超級大國在聯合國的緊張關係因新冠疫情達到了頂點。