拜登提名的聯合國大使今天參議院聽證過堂 將稱美國的缺席會讓中國在聯合國勢力日增 發表時間： 27/01/2021 - 15:18 美國總統拜登提名的美國常駐聯合國代表托馬斯-格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield) © 網絡照片 作者： 小山 3 分鐘 美國總統拜登提名的美國常駐聯合國代表托馬斯-格林菲爾德周三將強調美國與聯合國重新接觸的重要性，以挑戰中國“推動威權議程”的努力。 廣告 繼續瀏覽後續 據路透社今天報道稱，被提名人托馬斯-格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)將在周三出席參議院外交事務委員會的提名確認聽證會。根據格林菲爾德將發表的聲明的摘錄，她屆時將表示，“我們知道，中國正在整個聯合國系統內推動一項威權議程，這一議程與聯合國創始時所秉持的價值觀--美國價值觀--相違背。”據格林菲爾德將發表的聲明的摘錄，“他們的成功取決於我們的繼續撤退。這種事不會在我眼皮底下發生。”路透社說，中國政府一直在推動擴大多邊影響力，以挑戰美國傳統的領導地位。這兩個超級大國在聯合國的緊張關係因新冠疫情達到了頂點。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 美國 聯合國 中國