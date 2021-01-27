日美外長舉行首次電話會談

日本外相茂木敏充,1月27日與美國拜登政府新上任的國務卿布林肯舉行了首次電話會談。根據日本方面的消息，雙方圍繞日本提倡的“自由開放的印度太平洋”的重要性交換了意見，並表示就繼續堅持日美與日美澳的合作達成一致。

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茂木指出：為美方確認了有關日美防衛義務所定的日美安保條約第5條適用於釣魚島表示感謝，布林肯表明美國的防衛關聯釣魚島的方針不會改變，並希望3月末到期的有關日本駐留經費的特別交涉早期談妥。

雙方還確認了早日會面的必要性，茂木告知說將協調訪美日程。兩人還磋商了朝鮮綁架日本人問題，美方表示，對日方希望早期解決的方針表示理解和支持。

兩國外長還就中國等地區局勢交換了意見。面對在東海和南海增強軍事影響力的中國，兩人在東亞地區安全環境嚴峻度上升這一點上達成共識，確認將推進日美以及包括澳大利亞和印度等的合作。

兩外相還表示在新型冠狀病毒對策等地球規模的課題上緊密合作。兩人還商定日美將共同致力於應對氣候變化問題。還一致同意搞活七國集團（G7）框架並鞏固七國集團的緊密團結。

這是雙方在拜登政權開始以後，首次舉行的日美電話會談，電話會談進行了約30分鐘。

茂木在會談後指出：“日本是布林肯國務卿是繼加拿大之後第二個通電話的國家。這是拜登政府重視日美同盟、並打算積極參與印度太平洋地區的證明。”