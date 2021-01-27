港府玩封區不亦樂乎佐敦剛結束又輪到油麻地

香港特首林鄭月娥26日早上還在賣關子拒絕透露是否將有其他地區封區之際，同一天下午卻已經突然宣布在油麻地的12幢房子設施封區，由於政府刻意保持保密，受到影響的該區市民大感手足無措，有人下班有家歸不得，有人則不能出外有斷炊之虞。

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林鄭月娥早上告訴記者，對於早前佐敦封區行動，政府認為是成功的，在測試了7000名佐敦區市民之後，一共有13人被驗出陽性反應。林鄭指出，封區行動過程保密性難度極高，因此她拒絕披露下一個封區的目的地。誰料言猶在耳，港府已在下午封區佐敦區旁邊的油麻地12幢大樓。林鄭月娥說，政府將進行規模較小，時間較短的封區行動。

政府周二晚上7時發公告，表示引用《預防及控制疾病（對若幹人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午7時起限制在油麻地指明“受限區域”（即碧街9-27號和東安街3號）內的人士須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午6時左右完成此行動。

政府指早前已就碧街15-27號和東安街3號發出強制檢測公告，然而該區域內感染情況“持續嚴峻”，由1月11日至1月26日，有關地區錄得超過40宗確診個案，涉及3幢大廈，衞生防護中心早前已在“受限區域”中撤離部份碧街的居民到檢疫中心。

有油尖旺區議員副主席余德寶及當區區議員李偉峰到場用大聲公向居民解釋情況，稱現場已封鎖，指示若有居民家人未回家，可通知他們準備糧食。有樓上居民開窗探頭看街外情況。

另一區議員余德寶表示，自己是在新聞報道後才得悉政府再度於油尖旺區再實施“禁足”。余估計當中涉及3幢大廈約500至600人。余表示今次突襲的情況相當混亂，大量的居民其實仍未返家，而政府人員亦對情況並不清楚，余指今次突襲所影響的不單止是居民。而現場的警員向想返回被封鎖區域人士表示，如要返家需要出示住址證明或是由在家中的家人接回家。

現場有居住封鎖區附近的市民圍觀，有市民表示欲了解情況，又指“睇下幾時封埋我地”。有警員不時喝令他們散開、返回行人路，另有警員勸籲他們不要聚集，指有可能違反限聚令。

居於封鎖區內的莫先生表示，自己剛剛才知道大廈被封鎖。對於突然被“禁足”表示沒太大特別，認為都是封鎖一至兩日。他表示自己準備返回家中晚餐，又指家中有足夠食物。

現場為碧街15至27號，有大批警員於晚上7時已到場拉起封鎖線及電閘，有警員表示現場已是封鎖範圍，若非此處居民要立即離開。

有居民向警方表示希望進入封鎖線回家，惟遭警方阻止，指暫時不能進入，需待衛生署職員到場才可安排。該居民向記者表示，剛放工完全不知發生什麼情況，又抱怨政府為何不通知居民，感到混亂及驚慌。

陸續有居民回家，打算於碧街27號入口進入，惟被警方指示到碧街9號進入，又稱進入後不可離開，“可能封一、兩日”。封鎖範圍內有果欄貨櫃車停泊，有司機到場將車輛駛走。

政府在公告指區內樓宇樓齡舊、日久失修，多屬“三無”大廈，劏房情況普遍，認為社區感染風險甚高，又指相關樓宇的污水樣本檢測亦呈陽性，故對該區域作出限制及檢測宣告。政府將會在區內設臨時採樣站，並要求受檢人士在26日午夜前接受檢測，受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，以咽喉和鼻腔合並拭子採樣。

在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府表示目標是爭取於周三（27日）早上6時左右完成行動。

政府稱會為受強制檢測宣告限制的居民準備食物和清潔用品。民政事務總署設立熱線電話2572 8427，亦為少數族裔設立熱線3755 6816，由今日晚上7時起運作，供受檢測宣告限制下的市民查詢及求助。而社會福利署亦會為受影響的居民提供協助。