習近平今聽林鄭與賀一誠述職 聚焦香港

中共總書記習近平下午透過視訊聽取香港特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠述職。期間，習近平對香港疫情表示“很擔憂”，他細數“反送中”以來的香港情勢，強調必須始終堅持“愛國者治港”。

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據中央社今天引述中國官方消息報道說，根據中國中央電視台晚間播出的“新聞聯播”，習近平下午聽取林鄭月娥2020年度述職報告時表示，前一段時間，香港爆發第4波疫情，“我很關心、很擔憂”。習近平表示，林鄭月娥和港府應對修例風波（反送中）、2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情和外部環境不利變化帶來的多重嚴重衝擊已取得一定成效；北京中央也對林鄭月娥帶領港府執行港區國安法的表現是“充分肯定”的。

習近平並強調：“要確保‘一國兩制’實踐行穩致遠，必須始終堅持‘愛國者治港’。這是事關國家主權、安全、發展利益，事關香港長期繁榮穩定的根本原則。”習近平還稱：“只有做到‘愛國者治港’，中央對特別行政區的全面管治權才能得到有效落實，憲法和基本法確立的憲制秩序才能得到有效維護，各種深層次問題才能得到有效解決，香港才能實現長治久安，並為實現中華民族偉大復興作出應有的貢獻。”

據央視說，習近平還要林鄭月娥轉達他“對受到美國無理制裁的香港特別行政區政府有關官員的親切慰問”。林鄭月娥向習近平表示，她將帶領特別行政區管治團隊竭盡所能，加倍努力地工作，無畏無懼地克服困難，讓香港重新出發，邁步向前。

在聽取賀一誠述職時，習近平則表示北京充分肯定澳門防疫工作，強調將繼續全力支持澳門統籌疫情防控和經濟社會發展，完善維護國家安全法律制度和執行機制，加快經濟適度多元發展，更好融入國家發展大局，“把具有澳門特色的‘一國兩制’成功實踐不斷推向前進”。

據央視消息說，分管港澳事務的中國國務院副總理韓正、中共中央辦公廳主任丁薛祥、政法委員會書記郭聲琨、統戰部部長尤權、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍等人參加上述活動。