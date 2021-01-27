菲律賓取消中交建100億美元機場改造案中標資格

菲律賓甲米地省取消了一項價值100億美元的機場改造項目交易，這是菲律賓總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)執政期間有中國公司參與的最大項目之一。自2016年上台以來，杜特爾特一直在尋求改善與北京的關係。中國交建是8月被美國列入黑名單的中國企業之一。但菲律賓當局稱上黑名單與取消中標資格無關。

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菲律賓取消中國交建對價值100億美元機場改造項目的中標資格。據路透社今天報道說，菲律賓甲米地省取消了一項價值100億美元的機場改造項目交易，2019年，中國交通建設(CCCC)和菲律賓公司MacroAsia贏得中標，與甲米地省政府合作升級改造桑萊(Sangley)機場。

“2020年2月12日發布的桑萊岬國際機場項目的評選和中標通知被取消，”MacroAsia周三對證交所稱。甲米地省長Juanito Victor Remulla告訴路透，該財團的文件“在三到四個地方存在不足”。據Remulla表示，“我們認為這表明他們沒有完全投入到這個項目中，”Remulla在Facebook上表示，甲米地省政府將開始新的談判，尋找私營部門合作夥伴來推進機場項目。

據路透社說，中國交建是8月被美國列入黑名單的中國企業之一。據Remulla稱，上黑名單與取消中標資格無關。