談中國人幸福 文指宏觀與微觀對望

有些中國人是這樣的，每晚打開新聞聯播，看見國家越來越強、世界越來越亂；轉身和親友聊起食安、房價，又感嘆日子真難。“宏觀樂觀，微觀悲觀”的背後，反映了什麼問題？據中央社今天自上海報道稱，中國人的幸福感，宏觀與微觀相互矛盾。有評論說，對宏觀的看法表達的是一種“態度”，但對微觀環境的變化則是一種“感受”。

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據中央社的特派報道今天說，陸媒界面新聞日前刊登復旦大學經濟學院助理教授奚錫燦的文章，提到在年輕人群聚的影片網站“嗶哩嗶哩”（bilibili，B站）上，有網友觀察到一個有趣的現象：“凡是關於宏觀層面的影片，比如國內的產業升級和國際關係等，彈幕（觀眾即時發送的評論）普遍都是極其樂觀向上的。基本上就是我們一天天好起來，敵人一天天爛下去。而到了中微觀層面的影片，比如房價或是年輕人生育等等，彈幕普遍又悲觀得不行。基本上不是徹底放棄躺平就是宣洩不滿。”

奚錫燦是經濟學博士，他認為這種現象正說明了為什麼中國在過去20年加入世界貿易組織（WTO）後，每年GDP增速世界無敵，但是高成長的GDP數據和民眾的幸福感與獲得感之間出現了嚴重背離。為什麼有些中國人會“宏觀樂觀，微觀悲觀”？除了經濟層面上的解釋，或許還有不同的答案。待過媒體、30幾歲的鄒先生幾乎是毫不思索就說：“因為宏觀很難驗證啊！”

據該報道，這似乎也有幾分道理。除了“中國是世界第二大經濟體”這樣具體的事實外，諸如“中國夢”、“中華民族偉大復興”，其實更多是主觀的概念塑造。媒體多報導幾次脫貧成功、抗疫有成的消息，民眾信心不起來都難；概念塑造如果沒有用，中共不會那麼重視宣傳系統，不會精心管控言論。

曾經是陸生的丁先生說，“宏觀樂觀，微觀悲觀”並不奇怪，中國官方向來都有兩套話語體系。開大會的時候只有“偉光正”（偉大、光榮、正確的中國共產黨）；如果是在沒有那麼嚴肅的場合，就可以稍微說一說問題，比如貪腐、民生、走過的“歷史彎路”等。政府給的宏觀願景，不能說沒有意義。受訪者都認為，中國人本來就比較愛面子，國家強大會有安全感，“自卑的另一面就是想揚眉吐氣”；同時，這也是被長期教育的結果，而且這種教育是單一的聲音，對不同種聲音還會有不安全感。

“宏觀是很久遠的事情，你會記得小時候對2020年許過什麼願望嗎？不會吧？”一名在上海出版社任職的朋友認為，對宏觀的看法表達的是一種“態度”，但對微觀環境的變化則是一種“感受”。該報道說，這樣說來，感到悲觀的那一面其實更切身、更真實。也因為它是經過自身驗證的。其實，微觀的感受，有時候難免會影響對國家宏觀處境的態度。

過去一年，這名編輯從工作上感受到，出版的尺度越來越緊，而且“不知道紅線在哪”。一本已經在市面上賣了多年的藝文類書籍，作者是上海知名作家，書中涉及了文革的歷史，本來要修訂再版，出版社上級指示不許再賣。

這是當局全面推動“思想工程”的一環，和校園中正加強的愛國主義教育並行着。歷史被擦脂抹粉，記憶在改變樣貌。管控悄悄變嚴之外，另一個觀察是疫情下年輕人失業增多。這名編輯覺得環境正在起變化，而且不太妙，“現在不是經常說我們遇到‘百年未有之大變局’？”

據中央社的報道文章說，今年是中共建黨100周年，強調“民族復興、人民幸福、制度優勢”的宏觀敘述可預期將會有增無減。對多數個體來說，每天忙於還房貸，面對子女教育與工作壓力等，只要沒遇到房產被強拆、沒親身經曆法治不彰的極端事件，偉大的“中國夢”仍可能扮演生活里的安慰劑角色。