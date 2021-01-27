路透社稱6港人涉顛覆國家罪銀行戶口遭翻閱

參與民主派去年初選者，本月初均遭逮捕、被指涉顛覆國家政權。路透社報道，最少6人稱警方在未得同意下向銀行取得他們的交易紀錄，並詢問有關詳情。多名被捕者亦向表示，警方曾拿出他們的銀行交易資料審問，小至數十元的買咖啡數。報導指，查詢警方一共索取多少被捕者的交易紀錄，警方稱行動及調查細節不會公開。

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多名組織、參與民主派去年初選者，本月初均遭逮捕、被指涉顛覆國家政權。路透社報道，最少6人稱警方在未得同意下向銀行取得他們的交易紀錄，並詢問有關詳情。根據明報報導，多名被捕者亦向表示，警方曾拿出他們的銀行交易資料審問，小至數十元的買咖啡數。報導又指，查詢警方一共索取多少被捕者的交易紀錄，警方稱行動及調查細節不會公開。

路透社報道稱，6名因初選而被捕的民主派人士表示，警方在未經同意下向銀行索取其交易紀錄，並在拘留期間向他們查詢詳情，有關銀行包括滙豐銀行、恆生銀行、花旗銀行及渣打銀行。

路透社引述銀行業高層稱，警方在過去半年，索取客戶交易紀錄次數較過往增加一倍，目前為雙位數，多是索取民主派人士的資料；並引述該人稱銀行選擇不多，只能服從警方要求。

部分被捕的初選參選人亦向明報表示，拘留期間曾被問及銀行紀錄，荃灣區議員岑敖暉稱，警方分別向銀行取得他的銀行開戶表以及交易紀錄；拘留期間詢問交易詳情，包括是否認得有關交易戶口、人名、有關人等與他的關係等。岑敖暉稱，銀行在此情況下無法不交出有關紀錄，認為在國安法下勿期望有任何保障。

被捕梁晃維未遇情況 料因無眾籌

另一初選被捕者向本報稱，拘留期間警方展示他的銀行帳戶、詢問每筆交易詳情，當中包括Payme交易紀錄，也包括低至數十元的購買咖啡費用。

中西區區議員梁晃維同因初選被捕，他稱無上述情況，估計因自己在參加初選期間，並未發起眾籌。

民主動力在眾人被捕後遭凍結銀行戶口，召集人趙家賢稱，銀行在凍結戶口前曾頻繁向他們詢問交易紀錄詳情，被捕後發現當局已向銀行索取交易紀錄跟進，同日民動戶口亦遭凍結，惟他不欲提及錄影會面細節。

報道向金管局及多間涉事銀行查詢，金管局發言人表示，金融機構應與執法部門就調查及執法事宜合作；花旗銀行稱，不會就客戶情況作出評論，至於滙豐及恆生則不作評論。