中國是否將繼續長久支撐穀物價格?
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中國能否將繼續長久支撐穀物價格? 這是法國農業與農產品戰略諮詢機構Agritel在為期兩天的Paris Grain Day 2021活動中所探討的話題之一。
本台RFI法文網周四（2021年1月28日）在 « 原材市場»專欄中（Chronique des Matières Premières）刊出經濟組記者Claire Fages的最新報導，談中國是否將繼續長久支撐穀物價格? 在此予以着重介紹。
國際穀物價格數月以來，得到中國需求大增與出口國供應量減少的支撐。當前的這種行情能否再持續數月或數年？這是法國農業與農產品戰略諮詢機構Agritel組辦的Paris Grain Day 2021活動（2021年1月27日周三和1月28日周四）所討論的話題之一。
國際農產品期貨市場，尤其是在芝加哥期貨交易所最近數月一直在沸騰。美國的穀物和大豆庫存現在都正處於7年來的最低水平。美國去年大量出口，市場份額佔全球出口量的30%，其中近2800萬噸被運往中國。
在貿易協議的框架下，美國朝中國的流向2021年將繼續增加。其它有競爭力的地區出口受限，拉美地區是由於乾旱，黑海地區則是由於需要穩定國內價格。
美國業界樂觀
美國Ag Resource尤其認為，穀物行情看漲，而且將能持續數年之久。其高管分析認為，中國將大量進口玉米用於養豬業 ，水平已恢復到非洲豬瘟疫情之前。Covid-19疫情過後，需求將反彈。還有美國新總統拜登領導的政府比特朗普時期更重視生態，這有利於生物燃料-乙醇，需要消耗玉米。自疫情爆發以來，貨幣供應增加了40%，淹沒了原材市場。弱勢美元也帶動了行情上揚。
中國業界謹慎
上海的一名業界分析人士持謹慎態度。她不認為中國會成為一個長期的穀物進口大國。北京確實清理了其於2015年達到峰值的玉米庫存，還有連續四年減少玉米種植面積，但產量預計將於今年開始反彈，在新的刺激政策和在中國境內准許轉基因產品交易的鼓勵下，這一趨勢在未來幾年將得以保持。還有中國現在直接進口肉類和乙醇，甚於進口玉米。