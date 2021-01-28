中國是否將繼續長久支撐穀物價格?

中國能否將繼續長久支撐穀物價格? 這是法國農業與農產品戰略諮詢機構Agritel在為期兩天的Paris Grain Day 2021活動中所探討的話題之一。

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本台RFI法文網周四（2021年1月28日）在 « 原材市場»專欄中（Chronique des Matières Premières）刊出經濟組記者Claire Fages的最新報導，談中國是否將繼續長久支撐穀物價格? 在此予以着重介紹。

國際穀物價格數月以來，得到中國需求大增與出口國供應量減少的支撐。當前的這種行情能否再持續數月或數年？這是法國農業與農產品戰略諮詢機構Agritel組辦的Paris Grain Day 2021活動（2021年1月27日周三和1月28日周四）所討論的話題之一。

國際農產品期貨市場，尤其是在芝加哥期貨交易所最近數月一直在沸騰。美國的穀物和大豆庫存現在都正處於7年來的最低水平。美國去年大量出口，市場份額佔全球出口量的30%，其中近2800萬噸被運往中國。

在貿易協議的框架下，美國朝中國的流向2021年將繼續增加。其它有競爭力的地區出口受限，拉美地區是由於乾旱，黑海地區則是由於需要穩定國內價格。

美國業界樂觀

美國Ag Resource尤其認為，穀物行情看漲，而且將能持續數年之久。其高管分析認為，中國將大量進口玉米用於養豬業 ，水平已恢復到非洲豬瘟疫情之前。Covid-19疫情過後，需求將反彈。還有美國新總統拜登領導的政府比特朗普時期更重視生態，這有利於生物燃料-乙醇，需要消耗玉米。自疫情爆發以來，貨幣供應增加了40%，淹沒了原材市場。弱勢美元也帶動了行情上揚。

Image d'archive RFI: La Niña est de retour et c’est ce phénomène météo qui crée la flambée que l’on observe sur les marchés des céréales et des oléagineux depuis le milieu de l’année 2020 (image d'illustration). © REUTERS/Ueslei Marcelino 路透社

中國業界謹慎

上海的一名業界分析人士持謹慎態度。她不認為中國會成為一個長期的穀物進口大國。北京確實清理了其於2015年達到峰值的玉米庫存，還有連續四年減少玉米種植面積，但產量預計將於今年開始反彈，在新的刺激政策和在中國境內准許轉基因產品交易的鼓勵下，這一趨勢在未來幾年將得以保持。還有中國現在直接進口肉類和乙醇，甚於進口玉米。