黑龍江再增10中風險區 河北固安人車暫緩進京

新冠疫情持續困擾中國政府。最近，黑龍江省10地被調整為疫情中風險區。河北固安發通報，要求進京人員和車輛目前暫緩進京。

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1月28日，據黑龍江省綏化市北林區疫情工作指揮部消息，當地氣象小區一期、客運站家屬樓、盛世華庭公寓、世紀方舟四期、博學公寓、園丁1區、農機局家屬樓、世福彙等8個小區調整為疫情中風險區。

1月27日，黑龍江省哈爾濱市疫情工作指揮部指，從27日12時起，哈爾濱市呼蘭區孟家鄉和平村富家窩卜屯畫定為管控單元，該屯所在的孟家鄉被升級為疫情中風險地區；將利民開發區樂業鎮葦子村翻身屯畫定為管控單元，該屯所在樂業鎮被升級為疫情中風險地區。

另外，中風險地區利民開發區南京路街道中，新增電力名苑4號樓8單元為管控單元；中風險地區呼蘭區呼蘭街道中，新增蘭河新城5號樓3單元為管控單元；中風險地區建設路街道中，新增金色人文小區9號樓3單元為管控單元；高風險地區裕田街道中，新增富佳新天地二期13棟5單元、富佳新天地二期19棟樓3單元、裕田村前裴家屯為管控單元；中風險地區利民街道中，新增長禹星港灣北區20棟1單元為管控單元。

1月27日，河北固安發布通告指，所有入固人員車輛逢車必查、逢人必測溫、必核身份、必驗健康碼；進京客運班線和固安航站樓暫不恢復運營，京雄城際固安東站暫不辦理進站乘車業務；進京人員車輛按北京關於通勤要求執行，目前暫緩進京。

除此之外，近日有網民爆料，指自己和其他5名親人從新加坡回大陸後，已在酒店完成14天隔離，兩周的住宿費為6,510元人民幣。但他們突然被當地防疫部門要求更換酒店再多隔離7天，新酒店費用一天要價460元，由於身上攜帶的現金不足以支付新隔離期的全部費用，因此被酒店拒絕入住。他們被迫在寒風中滯留一整夜，一直到翌日上午8時至9時湊足錢後才得以入住酒店。而據網絡天氣資料顯示，西安市1月平均溫度在攝氏零下4度至5度之間。