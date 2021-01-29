加拿大提醒香港國民中國將嚴格執行國籍法

英國本周開始給予合資格者英國居留申請，但同時卻對加拿大的港人將可能造成不便。根據蘋果日報引述加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）表示，中國將在香港嚴格執行《國籍法》，不再承認中國人的雙重國籍，提醒海外同時持有中國籍的國民，一旦在香港遭到執法部門扣留和問話，應只交代自己的加拿大國民身份，以獲得加拿大領事服務和保護。

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加拿大全球事務部發言人查特蘭（Christelle Chartrand） 以電郵回覆環球新聞（Global News）查詢表示，中國開始更廣泛、更嚴格地執行1980年定立的《國籍法》，拒絕承認中國人的雙重國籍；任何雙重國籍人士一旦在香港被捕，並承認自己持中國籍，香港政府可能拒絕外國領事與被捕人士會面，加拿大駐港總領事館正向港府了解事件

查特蘭提醒，加拿大國民一旦在香港遭執法部門扣留和問話，應只交代自己的加拿大國民身份，“現行中國《國籍法》下，香港在法律上並不承認雙重國籍。”當局提醒所有加拿大人，如想在海外獲得加拿大領事服務，任何時候都應向外國政府表明自己的加拿大人身份。

當局未有交代最新在香港定居的加拿大國民人數。外界一直估計，在香港約有30萬加拿大人定居。

早前，加拿大全球事務部已表示，關注香港政府會否更改政策，不再承認港人雙重國籍，擔心在港入獄的加籍港人，失去接觸加拿大領事的渠道。

目前，加拿大政府的旅遊警示提醒國民，在中國可能面對任意拘捕、扣留風險，須提高警覺，時刻帶備護照、簽證等身份證明文件。

此外，BNO居留簽證將於周日（31日）黃昏開放申請，不少港人擬循“5+1”留英方案入籍英國。為配合2月23日推出的“英國移民：身份檢查”手機應用程式申請方式，英國政府已決定延長“特許入境許可（LOTR）”至今年3月底。英國政府亦已決定容許合資格港人以“太空人”模式移民，父或母其中一方可留在香港工作，並由另一半帶同子女先行赴英，但在獲得定居身份前的5年逗留要求，須於落地入境英國後才開始計算，換言之留港的父或母必定會遲於家人申請定居或英國國籍。

英國政府於去年中宣布，容許BNO身份持有人及其受養人，透過“特許入境許可（LOTR）”提前抵英，為期半年。而截至1月13日，已有約7,000人透過“特許入境許可”入境，目前英國政府已決定將有關許可延長至3月尾，以配合新簽證計畫完全數碼化，故特許入境者毋須立即申請新簽證，但透過該許可逗留英國的日子，將不會計算在5年逗留時間中，須獲得新簽證後才會開始計算。