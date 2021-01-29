日本緊急事態宣言將延長

到下月7日，日本緊急事態宣言即將結束，但是日本疫情雖然有所下降，而局勢依舊嚴峻，尤其是首都圈和關西圈，疫情還是相當嚴重的，日本緊急事態延長不可避免。

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政府相關人士說：將就周末的感染狀況加以判斷。關於首都圈和一都三縣，這位人士說，完全沒有到達地第三階段，表示將繼續延長。

日本把新冠感染疫情分為4個階段，第一階段是感染趨於零，散見個別感染者；第二階段是“感染漸增”；第三階段是“感染急增”；第四階段是“感染爆發”。現在處於“感染爆發”階段。政府打算到了第三階段就解除緊急事態宣言。

東京和周邊三縣感染者數仍處於十分嚴峻的狀態，緊急事態宣言延長不可避免。

醫療機關人滿為患，形勢依舊緊迫。

菅義偉總理指出：在傾聽專家們的意見的基礎上，在下周周三左右做出判斷。如果延長，至少要到二月末為止。

東京都知事小池百合子29日召開定期記者會，在談及有關到2月7日為止的緊急事態宣言時指出：雖然新增陽性者在不斷減少，但是感染狀況及醫療體制提供依舊嚴峻，處於危機的狀況，會不會延長緊急事態宣言，要根據今後的感染狀況而定，而如果按照現在的感染狀況繼續下去，只有採取繼續增強防禦措施的手段。

小池指出：為了不發生這種情況，現在是一個分歧點，因此大家必須加緊努力。

小池知事指出：緊急事態已經發布三周左右了，雖然新增陽性者在不斷減少，但是每天還是在1000人左右，其他的指標也仍在升高。總的狀況並沒有發生顯著變化。