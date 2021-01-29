海航集團發表聲明：申請法院對我集團破產重整

中國著名企業海航集團1月29日發表聲明稱，我集團收到海南省高級人民法院發出的《通知書》，主要內容為：相關債權人因我集團不能清償到期債務，申請法院對我集團破產重整。聲明稱，我集團將依法配合法院進行司法審查，積極推進債務處置工作，支持法院依法保護債權人合法權益，確保企業生產經營順利進行。

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海航投資當晚晚發布公告稱，於近日收到控股股東海航資本集團有限公司及其關聯方海航實業集團有限公司、海航集團有限公司發來的通知函，具體情況公告如下：

債權人金元證券股份有限公司以海航資本不能清償到期債務，明顯缺乏清償能力，但仍具有重整價值為由，向海南省高級人民法院申請對海航資本進行重整。

債權人長安銀行股份有限公司寶雞高新支行以海航實業不能清償到期債務，明顯缺乏清償能力，但仍具有重整價值為由，向法院申請對海航實業進行重整。

債權人海南銀行股份有限公司以海航集團不能清償到期債務，明顯缺乏清償能力，但仍具有重整價值為由，向法院申請對海航集團進行重整。

此前，海航集團26日公告確認了新一屆黨委成員，由王貞、包啟發、劉璐、許惠才、李先華、李維艱、顧剛、魯曉明、廖虹宇9人組成海航集團第二屆黨委班子，其中顧剛當選新一屆海航集團黨委書記。

相關報道指，這意味着，海航集團創始人、董事長、原黨委書記陳峰落選新一屆海航集團黨委委員。