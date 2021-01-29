港人BNO申請英居留周日開始約翰遜感自豪

持有BNO護照的港人，從香港時間周日31日下午5時，可於英國政府網站申請特別簽證，並預約到北角的簽證申請中心提供指紋，以辦理手續。

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英國政府為支援遭到中國壓迫的香港人，BNO持有人由後日（1月31日）起申請簽證，有效期將由原本的6個月延長至5年，並可以在英國居留和工作，之後有權申請入籍，取得英國公民身份。英國首相約翰遜發聲明表示，這是向香港BNO持有人提供在英居留及工作的新途徑，他對此感到自豪。

約翰遜周五發表聲明指：“我們（英國）向香港BNO持有人在我們國家生活、工作和安居，提供了一條新途徑，我對此感到無比自豪。而我們重視與香港人之間的深厚歷史聯繫和友誼，我們捍衛自由和自治，這是英國和香港都重視的價值。”

英國政府亦將於2月23日，開放手機應用程式予香港申請者，屆時僅需使用程式掃描其附生物特徵的護照，即可安坐家中完成申請，而且除BNO護照持有人外，持香港特區護照或歐洲經濟區（EEA）的合資格申請人亦同樣可使用手機應用程式申請。

持BNO的港人如希望申請特別簽證，未來可透過兩種方式申請，包括1月31日黃昏起到英國政府網站申請，並親身到北角簽證申請中心提供指紋，亦可於2月23日起以手機應用程式申請；前者須於申請獲批後90日內抵英，而手機應用程式申請人則沒有抵英時間限制，可自行決定何時出發。根據英國政府的服務標準，有關部門須於12星期內處理申請，但實際上完成批核只需時約數星期，惟根據不同個案的情況或會有所出入。

由今年2月23日起，持有附生物特徵的BNO護照、香港特區護照或歐洲經濟區（EEA）的合資格申請人，可以透過“英國移民：身份檢查（UK Immigration: ID Check）”手機應用程式，掃描其護照、臉部，以及讀取護照中的芯片辦理手續，而毋須親身到北角簽證申請中心。根據英國內政部網站，該應用程式適用於iPhone和Android，iPhone用戶須使用iPhone 7或更新型號；而Android用戶則須使用Android 6.0或更高版本。今次是英國政府首次容許非EEA公民透過手機應用程式申請，而此前已有490萬人已透過該程式提交申請。

持有BNO身份的人士及其合資格的家庭成員，和其他簽證一樣可於英國居住、就學及工作，在英國逗留5年後，即可申請定居；而獲得定居身份12個月後，便可以申請英國國籍。根據英國內政部去年10月發表的影響評估，預計首年將有至少約12.3萬港人申請新簽證，五年內則至少有25.8萬名，推算他們在5年內將為英國帶來24億至29億英鎊的凈利益。